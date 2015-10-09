В "Кайрате" сделали заявление о трансфере Темирлана Анарекова

Главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин высказался о потенциальном трансфере голкипера Темирлана Анарбекова в европейские клубы, передают Vesti.kz.

— В контексте личного повышения говорят о вратаре Анарбекове.

"Темирлану стоит попробовать себя в более сильной лиге. Он показывает свои возможности в каждом матче, а если и там будет продолжать — пойдёт ещё больший прогресс. Для вратаря Анарбеков достаточно молод. Если будет возможность поехать, если кто-то обратит на него внимание и захочет пригласить — очень хорошо. Я не слышал, чтобы в "Кайрат" уже поступали конкретные предложения. Но СМИ пишут об интересе европейских клубов", — сказал Уразбахтин в интервью "Чемпионату".

В этом сезоне вратарь провёл 19 матчей, в которых 11 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности и пропустил всего 14 голов, став одним из столпов обороны "Кайрата". Фанаты отметили его выдающийся вклад, назвав Темирлана Анарбекова лучшим игроком клуба по итогам сезона-2025.

Рыночная стоимость перспективного голкипера оценивается примерно в 400 тысяч евро (около 241,2 млн тенге). Интерес европейских клубов к Анарбекову объясняется его впечатляющими выступлениями в Лиге чемпионов: ни один другой вратарь текущего розыгрыша главного еврокубка не сделал больше сэйвов и не предотвратил больше ожидаемых голов (5,85), чем 22-летний страж "жёлто-чёрных".

В европейском клубе сделали заявление о трансфере Анарбекова из "Кайрата"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!