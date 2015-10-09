Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КПЛ
В "Кайрате" сделали заявление о трансфере Темирлана Анарекова

Главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин высказался о потенциальном трансфере голкипера Темирлана Анарбекова в европейские клубы, передают Vesti.kz.

— В контексте личного повышения говорят о вратаре Анарбекове.

"Темирлану стоит попробовать себя в более сильной лиге. Он показывает свои возможности в каждом матче, а если и там будет продолжать — пойдёт ещё больший прогресс. Для вратаря Анарбеков достаточно молод. Если будет возможность поехать, если кто-то обратит на него внимание и захочет пригласить — очень хорошо. Я не слышал, чтобы в "Кайрат" уже поступали конкретные предложения. Но СМИ пишут об интересе европейских клубов", — сказал Уразбахтин в интервью "Чемпионату".

В этом сезоне вратарь провёл 19 матчей, в которых 11 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности и пропустил всего 14 голов, став одним из столпов обороны "Кайрата". Фанаты отметили его выдающийся вклад, назвав Темирлана Анарбекова лучшим игроком клуба по итогам сезона-2025.

Рыночная стоимость перспективного голкипера оценивается примерно в 400 тысяч евро (около 241,2 млн тенге). Интерес европейских клубов к Анарбекову объясняется его впечатляющими выступлениями в Лиге чемпионов: ни один другой вратарь текущего розыгрыша главного еврокубка не сделал больше сэйвов и не предотвратил больше ожидаемых голов (5,85), чем 22-летний страж "жёлто-чёрных".

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

