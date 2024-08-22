"Уволил" Кекера и кошмарит лидеров. Экс-тренер сборной Казахстана - лучший в КПЛ?

Виктор Кумыков 11 лет назад гремел с карагандинским "Шахтером" в Европе, а сейчас работает в скромном "Кайсаре". Однако, даже в таких условиях опытный специалист добивается результатов выше ожидаемых. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему Виктор Балютович серьезный претендент на звание тренера сезона.

Занятно, что спустя 11 лет после триумфа "Шахтера" Кумыкова, тренерский стиль и методы Виктора Балютовича остаются в рамках чемпионата Казахстана не просто актуальны, но и эффективны. Да, приезжал Алексей Шпилевский с геген-прессингом, Срджан Благоевич с акцентом на тотальный контроль мяча, но в итоге КПЛ остается лигой, где стабильные результаты тебе может принести именно такой, несколько примитивный, силовой и вертикальный футбол, где многое зависит от дисциплины и от выстроенности обороны.

Казалось, что после периода в Узбекистане карьера Кумыкова идет на спад. В Казахстане у Виктора Балютовича осталось крепкая репутация, но опять же его уже не зовут в большие клубы. Он принял "Кайсар" - команду с небольшим бюджетом, слабой инфраструктурой и отсутствием каких-либо явных мотивов ехать туда для легионеров.

Шестое место в чемпионате Казахстане в прошлом и шестое в этом - доказательство того, что успех Кумыкова не случаен. И да, такое положение для "Кайсара" успех, особенно в этом сезоне, когда конкуренция высочайшая, а позади Кызылорды в таблице идут "Астана", "Атырау", "Жетысу" и "Кызылжар" - все клубы превосходящие "Кайсар" по ресурсам.

При этом, "Кайсар" завалил старт сезона (три поражения кряду) и признаемся, мы в этот момент также скептически были настроены относительно будущего Кумыкова. Однако, стоит поаплодировать выдержке руководства "Кайсара". Виктор Балютович довольно быстро исправил положение и вот его команда уже в первой шестерке.

С середины апреля "Кайсар" проиграл только один раз в чемпионате, попутно покусав почти всех претендентов на медали: 1:0 с "Кайратом", 1:1 с "Астаной", 2:1 с "Тоболом", 2:1 с "Елимаем" и 1:1 с "Актобе".

Особенно примечательна победа над "Кайратом", ведь она привела к тектоническим движениям в алматинском клубе: после этой встречи был уволен Кирилл Кекер, а в стане "желто-черных" задумались о покупке Валерия Громыко. Кейс с белорусским полузащитником, кстати, тоже стоит отметить. "Кайсар" за небольшие деньги нашел отличного игрока, который принес результат и пошел на повышение.

Тоже самое касается Айбара Жаксылыкова. Форвард несколько потерялся после просиживания на скамейке в "Ордабасы", но ожил при Кумыкове и спустя несколько лет вернулся в сборную Казахстана.

Это подтверждает, что Кумыков по-прежнему знает каких игроков брать и как их раскрывать. Ведь в том самом "Шахтере" он раскрыл немало имен, причем некоторые из них были уже в зрелом возрасте.

Прогресс игроков, высокие и стабильные результаты, понятная (пусть и не самая зрелищная) и выстроенная игра, все это, на фоне условий в "Кайсаре" делает из Кумыкова одним из претендентов на тренера сезона в лиге. Как говорится, все течет, все меняется, но Виктор Балютович остается неизменным и его работа в "Кайсаре" вновь дала понять, что он определенно входит в когорту мастодонтов тренерского цеха в Казахстане.

Фото: ФК "Астана"©, ФК "Кайсар"©