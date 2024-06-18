Полузащитник сборной Казахстана Арман Кенесов оказался в любопытной ситуации, как выяснилось права на него принадлежат "Астане" и в "Актобе" он выступает на правах аренды. КорреспондентVesti.kz рассказывает о сложившиеся ситуации и возможном будущем игрока.

Как известно, еще год назад Кенесов находился в шаге от перехода в "Астану", но тогда трансфер не состоялся. Однако, столичный клуб не оставил идею с подписанием Армана и зимой 2024 года заключил с ним контракт на правах свободного агента.

При этом, не совсем понятно почему, но хавбек снова уехал в "Актобе", только уже на правах аренды. На данный момент есть слухи, что в Кенесове заинтересован "Елимай". Мы лично связались с Андреем Карповичем по этому поводу, на что он коротко ответил: "Без комментариев".

Подобные новости явно возникают не просто так и очевидно, что Кенесов вполне может уйти из "Актобе" уже этим летом.

Для "Актобе" это выглядит проблемой, ведь все мы знаем, что в июле клуб покинет Рамазан Оразов, перешедший в датский "Силькеборг". Кенесов мог бы стать если не равноценной, то близкой заменой Оразову по функционалу.

При этом, мы видим, что у обладателя прав на Армана - "Астаны", есть существенные проблемы в средней линии. Даже Григорий Бабаян уже публично говорил о том, что полузащита нуждается в усилении. Сейчас в "Астане" ни одного эффективного полузащитника креативного плана.

Возможно, "Астана" вернет Кенесова именно сейчас, ведь команде нужен игровой импульс на фоне столь неудачных результатов в чемпионате и перед стартом еврокубков.