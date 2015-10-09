Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Уникальный клуб подписал дебютанта сборной Казахстана по футболу

Алияр Мухамед. ©КФФ

Футбольный клуб "Кайсар" объявил о подписании казахстанского нападающего Алияра Мухамеда, передают Vesti.kz.

24-летний форвард ранее выступал за "Академию Онтустик", "Туран", "Мактаарал", "Жетысу" и "Окжетпес".

19 марта 2025 года Мухамед дебютировал за сборную Казахстана, выйдя на замену на 46-й минуте товарищеского матча против Кюрасао (2:0) вместо Яна Вороговского.


В межсезонье новым главным тренером "Кайсара" стал казахстанец Андрей Ферапонтов, сменивший на этом посту россиянина Виктора Кумыкова.

Кроме того, состав кызылординского клуба пополнили казахстанский защитник Нияз Идрисов ("Окжетпес"), сербский полузащитник Никола Цуцкич ("Окжетпес"), чилийский нападающий Томас Джонс Мариани ("Депортес Копьяпо"), а также казахстанский хавбек Бакдаулет Конлимкос ("Каспий").

Примечательно, что в сезоне КПЛ-2025 "Кайсар" стал единственным клубом, выступавшим исключительно казахстанскими футболистами. По итогам турнира команда заняла 11-е место.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

