Участник еврокубков объявил о переходе полузащитника сборной Казахстана

Костанайский "Тобол" подписал контракт с полузащитником национальной сборной Казахстана Дамиром Маратом, сообщают Vesti.kz.

Новичок "Тобола" является воспитанником алматинского футбола. Первые шаги в профессиональном футболе он сделал в 2017 году, дебютировав за "Рузаевку". Уже в начале 2019-го полузащитник продолжил карьеру в составе "Алтая".

В дальнейшем он успел поиграть за "Экибастуз" и "Аксу", а также представлял актауский "Каспий", набрав солидный опыт выступлений на внутренней арене.

Отмечается, что футболист отличается ярко выраженной атакующей универсальностью: одинаково уверенно чувствует себя на флангах, под форвардом и практически на любой позиции в средней линии. По итогам прошлого сезона болельщики "Окжетпеса" признали его лучшим игроком команды.

В 2025 году он попал в расширенный список сборной Казахстана, но так и не дебютировал в составе национальной команды.

Добавим, что в сезоне-2025 "Тобол" выиграл Кубок Казахстана и гарантировал себе участие в Лиге конференций.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!