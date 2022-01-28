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"У меня были предложения из Дании и Польши". Чемпион мира прокомментировал свой трансфер в "Астану"

"У меня были предложения из Дании и Польши". Чемпион мира прокомментировал свой трансфер в "Астану"
©eurosport.ru
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Новичок "Астаны" Даниил Бескоровайный прокомментировал свою аренду в казахстанский клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.

О его переходе столичный клуб объявил 27 января. 22-летний Бескоровайный в 2019 году вместе со сборной Украины U-20 стал победителем молодежного чемпионата мира. Более подробно о нем можно прочитать здесь.

- Я вернулся на сборы в Словакию. Пришло предложение от "Астаны". Начали клубы договариваться, а у меня были предложения из высших лиг Дании и Польши. Я знаю, что по финансам между клубами не договорились, а "Астана" за аренду заплатила деньги. Я перешел с правом выкупа, но там есть свои нюансы.

Не будем углубляться в них. Сейчас готов к новым вызовам, так как в Словакии были проблемы, не связанные с игровой практикой, а больше со спортивным директором, - приводит его слова Tribuna.com.

- Кому принадлежит твой контракт?

- До сих пор принадлежит ДАКу, на год я перешел в "Астану". Я понимаю, что для клуба главное - чемпионство, поэтому хочу развиваться с клубом, выигрывать всякие трофеи, кубки и чемпионат.

Напомним, "Астана" заняла второе место в КПЛ-2021. В зимнее межсезонье команда подписала Марко Милошевича, Артема Рахманова, Брайана Сильву, Камо Оганесяна и Аслана Дарабаева, а ее новым главным тренером стал Срджан Благоевич, который ранее возглавлял "Каспий".

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Метки:
Межсезонье в КПЛ КПЛ Украина Астана ФК

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