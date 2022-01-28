Совмещал футбол с водным поло. В чем плюсы и минусы новичка "Астаны" - чемпиона мира

22-летний украинец Даниил Бескоровайный стал пятым новым защитником "Астаны" в текущее межсезонье. Чемпион мира среди юношей до 20 лет был взят в аренду до конца сезона, но у столичных будет приоритетное право выкупа контракта футболиста. Корреспондент Vesti.kz - о карьере Бескоровайного и его перспективах в стане шестикратных чемпионов Казахстана.

Бескоровайный родился в спортивной семье - мама является мастером спорта по хоккею на траве, а папа - мастером спорта по водному поло. Вплоть до 14-летнего возраста Даниил совмещал занятия футболом и водным поло, но затем сделал окончательный выбор в пользу бутс и мяча.

Еще со школьных времен будущий мастер спорта международного класса находился в системе "Кривбасса" из родного города Кривой Рог. В 16 лет он отправился в Олимпийское училище в Харькове, и уже там его заприметили скауты "Волыни" из второго дивизиона. В итоге Даниил оказался в этом клубе.

В сезоне-2017/18 он дебютировал на профессиональном уровне в первой лиге Украины. За полгода он провел в чемпионате 12 матчей за "Волынь", отметившись голевой передачей. Срок действия контракта игрока с клубом подошел к концу, и уже тогда 19-летний оборонец решил, что пора набираться опыта и расти в зарубежном чемпионате.

В начале 2018 года Бескоровайный перешел в литовский "Атлантас" из Клайпеды на правах свободного агента. Но и там футболист провел менее полугода. Игроком старта так и не стал, приняв участие лишь в пяти встречах. Сам Даниил хорошо вспоминает этот период. Он рассказывал, что у команды были титульные амбиции и атмосфера в курортном городе была хорошей. Однако затем начались финансовые проблемы, из-за которых футболисты начали задумываться об уходе.

Именно так летом 2018-го Бескоровайный перебрался в чемпионат Словакии, подписав контракт сиз города Дунайска-Стреда. Сразу же новый работодатель отдал молодого защитника в аренду в другой клуб высшего дивизиона- ДАК не мог гарантировать Даниилу игровое время.

В 22 матчах за период аренды он отметился голевой передачей, заработав пять предупреждений. Он помог команде войти в первую шестерку и благодаря этому заслужил шанс проявить себя непосредственно в ДАКе.

В марте 2019 года Бескоровайный дебютировал за юношескую сборную Украины до 20 лет под руководством нынешнего рулевого главной команды Украины Александра Петракова. А уже в мае и июне он был незаменимым основным защитником сборной на юношеском чемпионате мира. Даниил провел без замен все три матча групповой стадии, игру 1/8 финала, четвертьфинала, полуфинала и финальную встречу.

Голевыми действиями высокорослый левоногий защитник не отметился, но заработал одну желтую карточку. Оказалось, что отчасти Бескоровайному повезло с таким опытом и игровой практикой на мундиале, ведь на его месте вполне мог бы быть Виталий Миколенко , ныне выступающий за. Но этого молодого защитника уже вызвали в основную сборную, что открыло путь к основному составу Даниилу.

На сайте Sportarena вышел небольшой анализ с итогами выступлений каждого футболиста той сборной Украины, выигравшей юношеский чемпионат мира. И в нем Бескоровайному, игравшему левого центрального защитника, дали неоднозначную оценку.

В целом он оправдал надежды тренерского штаба, но не обошелся без ряда ошибок. Оказалось, что Даниил допустил результативную осечку в матче группы против сборной США (2:1), по его вине был пропущен мяч в противостоянии 1/8 финала с Панамой (4:1), а также именно будущий футболист "Астаны" привез пенальти в финале с Южной Кореей (3:1). Но благо, что украинцы побеждали в каждой из этих встреч.

Если говорить вкратце, то Бескоровайному нужно много работать с точки зрения тактики. Но даже если где-то не хватает тактической гибкости, то Даниил компенсирует это своими габаритами - 194 сантиметра роста не дадут соврать. Он умеет использовать свою физическую мощь и антропометрию, поэтому является более силовым защитником, нежели читающим тактиком.

За ту триумфальную команду вместе с Бескоровайным играли один из перспективных украинских форвардов Владислав Супряга из киевского "Динамо", голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин и другие известные футболисты.

После неплохой аренды и победного чемпионата мира Даниилу удалось стать игроком старта в ДАКе. В сезоне-2019/20 он провел 25 матчей во всех турнирах, забив один гол. Также защитник дебютировал в еврокубках, выйдя на замену в конце матча квалификации Лиги Европы с польской "Краковией" (2:2). Команда финишировала в чемпионате на третьем месте.

Следующий сезон он завершил уже с серебряной медалью, но в индивидуальном плане кампания сложилась хуже. Началось все с того, что Бескоровайный провел в лазарете вторую половину июня, все межсезонье, август и большую часть сентября. Лишь затем Даниил вернулся в строй.

Он играл во внутренних турнирах, но уже не являлся столь твердым игроком старта. В еврокубках он вышел на замену в квалификации против "Яблонца" (5:3), а затем отыграл больше тайма в противостоянии с австрийским ЛАСКом, которое украинцу лучше не вспоминать из-за счета 0:7. В 23 матчах за весь сезон Даниил забил два мяча, установив свой личный рекорд по количеству голов в течение одной кампании.

Сезон-2021/22 он начал как незаменимый игрок основы ДАКа. Провел все 180 минут в квалификации еврокубков против сербского "Партизана" (0:3 по сумме двух матчей). Вплоть до октября все шло хорошо, но именно тогда посыпались проблемы. Даниил начал оказываться на скамейке запасных, а в ноябре и декабре вовсе провел шесть матчей подряд исключительно в запасе, даже не выходя на поле в концовке матчей.

Возможно, что как-то повлияла смена тренеров. После двух поражений подряд на стыке октября и ноября с поста наставника был уволен венгр, а на его место был назначен португалец, при котором Бескоровайный не получил ни шанса.

И теперь футболист, которому через десять дней исполнится 23 года, попробует показать себя с лучшей стороны в "Астане". Для него это будет пятый клуб в профессиональной карьере. Он выигрывал юношеский чемпионат мира, но на клубном уровне Даниилу пока ничего не покорялось.

Теперь Бескоровайный является одним из молодых игроков столичной команды - младше его лишь местная молодежь и белорус Макс Эбонг . 194 сантиметра роста позволят ему войти в топ-3 высокорослых футболистов "Астаны" - лишь на сантиметр выше вратарь Александр Заруцкий и другой новичок-защитник из Беларуси Артем Рахманов

Трансферная стоимость футболиста составляет 350 тысяч евро, но по этому показателю украинца не будет даже в топ-10 игроков "сине-желтых".

Теперь в наличии у Срджана Благоевича имеется пять центральных защитников - высокорослые новички Бескоровайный и Рахманов, опытный Елдос Ахметов, вернувшийся из аренды Талгат Кусяпов и молодой воспитанник Рахат Маратов. Но станут ли они достойной заменой ушедшим игрокам - вопрос все еще открытый.

Ранее мы вспомнили о том, как в составе "Астаны" играли бразильцы, ведь один из новичков текущего межсезонья как раз представляет эту страну.