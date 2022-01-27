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Забивал ПСЖ и "Баварии". Как бразильские футболисты играли за "Астану"

Забивал ПСЖ и "Баварии". Как бразильские футболисты играли за "Астану"
©ФК "Астана"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Бразильский универсал Брайан Сильва готовится провести свой второй сезон в Казахстане и первый в составе "Астаны". Корреспондент Vesti.kz вспомнил, как ранее бразильцы выступали в столичном клубе.

Футболисту в марте исполнится 30 лет, и переход в "Астану" - одно из важнейших решений в его карьере, по крайней мере в перспективе. Прошлую кампанию он провел в "Атырау". Мы уже посвятили Сильве отдельный материал, в котором рассказали о его способностях закрыть несколько позиций, про его звездных экс-одноклубников и возможной роли в "Астане".

Брайан станет третьим футболистом с бразильским гражданством и фактически пятым бразильцем в истории "Астаны". До него в команде уже играли защитник Зелао и вингер Педро Энрике, а также два натурализованных бразильца - "азербайджанец" Ричард Алмейда и "белорус" Ренан Брессан.

Забивал ПСЖ и "Баварии". Как бразильские футболисты играли за "Астану". Фото 1

В январе 2013 года "Астана" усилилась опытным защитником из Бразилии Зелао, который последние пять лет провел в чемпионате России, выступая за "Сатурн" и "Кубань". В столице Казахстана на тот момент 28-летний оборонец провел всего один сезон. В 32 матчах во всех турнирах он отметился тремя мячами. С командой он стал серебряным призером КПЛ.

Спустя год на место одного бразильца пришел другой - полузащитник сборной Беларуси Брессан. Футболист, до этого сделавший себе имя в составе белорусского БАТЭ, в футболке которого он поражал ворота таких грандов, как "Бавария", ПСЖ, "Милан" и "Валенсия", перешел в "Астану" в статусе свободного агента из владикавказской "Алании".

Вот только в "Астане" дела у Ренана сразу же не заладились. За полгода он провел семь игр во внутренних турнирах, забив в них один гол. В августе Брессан перебрался в чемпионат Португалии.

Забивал ПСЖ и "Баварии". Как бразильские футболисты играли за "Астану". Фото 2

В начале июля 2018 года "Астана" подписала контракт с плеймейкером с азербайджанским паспортом Алмейдой. Срок действия его контракта с "Карабахом" подошел к концу, и "сине-желтые" заполучили футболиста с опытом игр в групповых стадиях еврокубков бесплатно.

Но показать себя с лучшей стороны Ричарду так и не удалось. Если в лучшем клубе Азербайджана он был одним из лидеров, то в Казахстане он был лишь тенью себя прежнего. До конца сезона он провел 19 матчей во всех турнирах, забив лишь один гол, и то с пенальти. В январе он был отдан в аренду назад в "Карабах", а в 2020-м освободился от обязательств перед "Астаной" и уехал покорять чемпионат ОАЭ.

Сейчас Алмейде 32 года, и он вновь выступает в составе "Карабаха". Но былую форму азербайджанский бразилец так и не вернул. 

Забивал ПСЖ и "Баварии". Как бразильские футболисты играли за "Астану". Фото 3

В то же летнее трансферное окно 2018 года "Астана" заполучила другого бразильца с хорошим бэкграундом в "Карабахе" - Энрике. Вингер был взят в аренду у греческого ПАОКа, и для него это была вторая "командировка" кряду. До этого он год провел на достаточно хорошем уровне в "Карабахе", где играл в Лиге чемпионов.

Выступления Педро в "Астане" не назвать очень эффективными с точки зрения статистики, однако болельщики запомнили его как полезного и эффектного исполнителя. В 19 матчах он забил три мяча и сделал один ассист, и все голевые действия случились в еврокубках. Голы Энрике в ворота АПОЭЛа и в обоих матчах с "Яблонцем" были очень важны для команды.

После полугодовалой аренды Энрике вернулся в расположение ПАОКа, за который играл еще полгода. Педро и Ричард помогли "Астане" стать чемпионами Казахстана в сезоне-2018. В еврокубках столичным не хватило одного очка, чтобы выйти из группы в плей-офф.

Забивал ПСЖ и "Баварии". Как бразильские футболисты играли за "Астану". Фото 4

И теперь очередь пятого бразильского игрока в истории "Астаны". Пока тенденции у прошлых бразильцев были следующими: не больше одного года в команде и не очень результативная игра. Кто знает, может, именно Брайан станет первым бразильцем, который действительно закрепится в клубе и останется там на более долгий срок.

Ранее стало известно, что экс-вратарь "Астаны" перешел в стан действующих чемпионов страны.

Фото: ФК "Астана"©️

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Метки:
Футбол КПЛ Астана ФК Атырау ФК Бразилия Лига чемпионов Бавария ПСЖ Милан ФК Азербайджан Беларусь

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