Играл со звездами АПЛ и провел лучший сезон в "Атырау". Что нужно знать о бразильском новичке "Астаны"

Одним из новичков "Астаны" в межсезонье стал бразильский универсал Брайан Сильва. Футболист в прошлом сезоне здорово проявил себя в составе "Атырау", чем и привлек внимание боссов и тренерского штаба столичной команды. Корреспондент Vesti.kz - о том, чем известен 29-летний игрок.

Брайан по праву называется универсалом, ведь играет на самых разных позициях. Даже за один сезон в "Атырау" бразилец провел 30 матчей, сыграв сразу на пяти позициях. В десяти встречах в составе "нефтяников" Сильва выступил в качестве правого вингера, семь раз - как левый защитник, по шесть раз - как плеймейкер, или центрхав, еще однажды отпахал на левом фланге атаки.

"Астане" он может понадобиться и в роли левого защитника, ведь других претендентов на эту позицию в клубе пока нет, и как правый вингер, если лидер Марин Томасов решит не оставаться в столице Казахстана.

В прошлом сезоне в "Атырау" Брайан проявил себя как один из лидеров, забив во всех турнирах пять мячей и оформив четыре ассиста. Любопытно, что уже в третьем матче за команду Сильва открыл счет голам в Казахстане, поразив ворота своего будущего клуба - "Астаны".

Брайан является воспитанником бразильской "Америки", его первый полноценный сезон на взрослом уровне состоялся во время кампании-2011/12. А уже в январе 2013 года Сильва впервые решился на переезд в Европу, отправившись в аренду на полгода в португальскую "Бенфику". Там он выступал за дублирующий состав, но в старте закрепиться так и не сумел.

Интересно, что тогда на скамейке дубля "Бенфики" с "кислой миной" на лице сидел не только Брайан, но и 18-летний Жоау Канселу, к настоящему моменту являющийся звездой португальского футбола и одним из важнейших исполнителей в "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы.

Не успев вернуться в родной клуб, Брайан вновь был отправлен в аренду, только теперь в другой бразильский коллектив. Две аренды кряду, и лишь в 2015-м универсал получил полноценный шанс проявить себя дома. Но с лучшей стороны он себя все равно не показал - всего 12 матчей, один гол и два ассиста.

Лучший матч пришелся в октябре на матч второго дивизиона, в котором он оформил гол и передачу. "Америка" победила со счетом 2:1: Брайан реализовал пенальти, а еще выдал ассист на Ришарлисона. Того самого, который сейчас играет в сборной Бразилии и является одной из звезд "Эвертона".

Лишь в 24 года Брайан дорос до уровня высшего дивизиона чемпионата Бразилии, где выступал в составе "Крузейро". Известный клуб приобрел его у "Америки" за 160 тысяч евро. Но за несколько лет потянуть "вышку" ему так и не удалось. Не помогали ни аренды, ни смены позиции. Чаще всего Брайан был игроком глубокой ротации на родине.

Игровой тонус футболист себе вернул лишь в 2019 году, когда перешел в клуб второго дивизиона "КРБ". Там за сезон Брайан провел 17 матчей, записав на свой счет единственный ассист. Это была последняя кампания в Бразилии с участием Сильвы до его отъезда в зарубежный чемпион на постоянной основе.

В 2020-м он перебрался в армянский "Алашкерт", в котором хорошо играл как в обороне слева, так и в опорной зоне полузащиты. В 11 матчах он забил гол и трижды ассистировал партнерам. Внимательно следил и за родным чемпионатом тогдашний тренер "Атырау" Арам Восканян. И спустя год он подписал футболиста в свои ряды.

В "Атырау" Брайан выдал самый результативный сезон в своей карьере. Теперь футболист готовится к своему второму сезону в Казахстане и первому - в "Астане". Бразильца в столице могли привлечь как финансовая составляющая, так и высокие амбиции с участием в еврокубках. В континентальных турнирах у Сильвы опыт не очень богатый. Он провел лишь один матч в квалификации Лиги Европы в бытность игроком "Алашкерта".

Будет интересно посмотреть на "Астану" в новом сезоне. Какую команду в итоге сумеет собрать тренерский штаб Срджана Благоевича до старта новой кампании, а также сумеет ли коллектив сохранить главного лидера - эти вопросы все еще открыты. Но наличие Брайана в составе уже подтверждено.

Напомним, что в прошлом сезоне КПЛ именно Брайан заработал наибольшее количество фолов для своей команды.

"Тобол" подпишет полузащитника сборной Казахстана

Фото: ФК "Атырау" (1,4), ФК "Манчестер Сити" (2), ФК "Эвертон" (3)©️