Томасов покинет "Астану"? Лидер недоволен ситуацией в клубе

Лидер "Астаны" Марин Томасов близок к уходу из клуба. Об этом в своем телеграм-канале сообщил инсайдер Айдын Кожахмет.

По его информации, 34-летний хорват не верит в проект "Астаны" и очень недоволен тем, что творится в клубе. В первую очередь уровнем футболистов, пришедших на места тех, с кем он играл в прошлом сезоне. Это действительно может побудить его к уходу, если найдется интересный вариант для продолжения карьеры.

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Томасов выступает за "Астану" с августа 2017 года. За это время легионер трижды выиграл чемпионат страны, а также стал трехкратным обладателем Суперкубка Казахстана. Выступал в групповых этапах Лиги Европы и выходил в плей-офф турнира.

Дважды Томасов становился лучшим бомбардиром и еще три раза - первым ассистентом чемпионата. Признавался лучшим игроком премьер-лиги.

Всего за "Астану" сыграл 161 матч, в которых забил 75 голов и отдал 64 ассиста. Transfermarkt оценивает стоимость хорватского легионера в 750 тысяч евро.