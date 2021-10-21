Нереальный отрыв лидера и неожиданное второе место у казахстанского форварда. На ком больше всего фолят в КПЛ

Olimpbet-чемпионат Казахстана - это интересная лига, в которой предостаточно борьбы на каждом участке поля и верховых единоборств. От этого в каждой игре немало нарушений правил, а среди футболистов есть те, кто своим мастерством заставляет соперника фолить. Кто-то использует для этого технику и дриблинг, а кому-то достаточно укрыть мяч корпусом и продемонстрировать свои физические данные. Корреспондент Vesti.kz представляет вашему вниманию список футболистов КПЛ, которые заработали для своих клубов наибольшее количество штрафных ударов.

Все данные были высчитаны на основе данных Instat. Отметим, что готовой статистики по заработанным фолам за весь сезон на их сайте нет, зато есть список самых грубых игроков чемпионата. Эти же данные были получены путем ручного подсчета. Этот топ мы начнем с десятой строчки.

10. Эрвейн Мукам ("Актобе") - 46 фолов на нем

Для французского полузащитника это первый сезон в Казахстане. В текущем первенстве он провел 23 матча, забил три мяча и сделал два ассиста. За все это время на Мукаме нарушили правила 46 раз, что ровно в два раза превышает количество проведенных им матчей.

9. Жиан Мартинс ("Атырау") - 47 фолов

Бразильский хавбек проводит в Казахстане уже третий год, и в каждом сезоне он представляет новую для себя команду. В 2019-м он выступал за "Тараз", в прошлом году - за вылетевший из премьер-лиги "Окжетпес", а теперь он в составе "нефтяников". В 23 матчах он набрал статистику в два гола и три ассиста. На нем 47 раз нарушались правила.

8. Педро Эуженио ("Тараз"/"Астана") - 47 фолов

Этим летом лидер "Тараза" Эуженио сменил клубную прописку, перебравшись в столицу Казахстана. Португальский вингер пока не может найти свою лучшую игру в "Астане", но первую половину сезона в "Таразе" он провел отменно. Суммарно Педро принял участие в 20 матчах КПЛ, забил семь голов и сделал четыре результативных паса. На нем сфолили 47 раз, как и на Мартинсе. Но времени на поле Педро провел поменьше.

7. Пабло Подио ("Кызыл-Жар") - 48 фолов

Аргентинского полузащитника не назвать крутым дриблером или скоростным футболистом, но тем не менее соперникам очень сложно, когда мяч "прилипает" к ногам Подио. Он всегда опасен, ведь его передачи не раз вскрывали оборону многих команд КПЛ. В 24 матчах премьер-лиги он оформил два ассиста, а еще 48 раз соперники на нем фолили.

6. Тигран Барсегян ("Астана") - 49 фолов

Армянский вингер очень быстр и техничен, и играть против него сложно любому правому защитнику клубов КПЛ. В 23 матчах этого сезона 28-летний Барсегян оформил 7+7 по системе "гол+пас". На нем сфолили 49 раз. Забавное совпадение: если семь умножить на семь, то получится как раз 49.

5. Рубен Бриджидо ("Ордабасы"/"Тобол") - 52 фола

Второй португалец в этом топе, который сменил клуб летом. Нельзя назвать уровень выступлений Бриджидо уж очень высоким - он провел 21 матч в этом сезоне КПЛ и забил единственный гол. Но пользу Рубен явно приносит, если посмотреть хотя бы на количество заработанных стандартных положений - их набралось 52.

4. Дарко Зорич ("Кызыл-Жар") - 53 фола

Быстроногий и цепкий Зорич является одним из лидеров петропавловского клуба. Из-за травм северянам часто не хватает черногорского вингера, но когда он на поле - игра в атаке оживляется. В 15 матчах премьер-лиги он забил пять мячей и сделал один ассист. На его счету 53 заработанных фола.

3. Каролис Лаужемис ("Кайсар") - 55 фолов

В своем дебютном сезоне в КПЛ литовский форвард имеет следующую статистику - 23 матча, восемь голов, одна голевая передача. Временами игра "Кайсара" очень сильно зависит от фортуны своего форварда, и это было заметно несколько раз в ходе сезона. За 23 матча на Лаукжемисе сфолили 55 раз.

2. Темирлан Амиров ("Туран") - 57 фолов

Нелегко приходится защитникам КПЛ с этим 24-летним форвардом "Турана". Амиров может сыграть как на фланге атаки, так и на острие. Он достаточно мобилен и имеет неплохую скорость. До 2021 года он играл исключительно в низших лигах казахстанского футбола, а в этом сезоне имеет на своем счету 23 матча в КПЛ и четыре забитых мяча. На Амирове нарушались правила целых 57 раз.

1. Брайан Сильва ("Атырау") - 84 фола

С огромнейшим отрывом нет здесь равных 29-летнему Брайану. Жаль, что нигде нет статистики заработанных фолов за прошлые сезоны, ведь было бы интересно сравнить показатели и понять - это настолько хорош бразилец или же у остальных показатели низкие. Но будем говорить о том, что есть. 84 заработанных фола в 23 проведенных матчах - это почти четыре за игру в среднем. Также в активе Брайана пять забитых мячей и три ассиста на партнеров.

Полностью список топ-20 выглядит следующим образом:

1. Брайан ("Атырау") - 84 (заработанных фола)

2. Темирлан Амиров ("Туран") - 57

3. Каролис Лаукжемис ("Кайсар") - 55

4. Дарко Зорич ("Кызыл-Жар") - 53

5. Рубен Бриджидо ("Ордабасы"/"Тобол") - 52

6. Тигран Барсегян ("Астана") - 49

7. Пабло Подио ("Кызыл-Жар") - 48

8. Жиан Мартинс ("Атырау") - 47

9. Педро Эуженио ("Тараз"/"Астана") - 47

10. Эрвейн Мукам ("Актобе") - 46

11. Уаджди Сали ("Каспий") - 45

12. Максат Тайкенов ("Каспий") - 44

13. Валерий Чуперка ("Астана") - 44

14. Бауыржан Байтана ("Тараз") - 42

15. Максим Федин ("Актобе") - 40

16. Думан Нарзилдаев ("Кайсар") - 39

17. Алекс Бруно ("Атырау") - 38

18. Руслан Валиуллин ("Тобол") - 37

19. Тонго Думбия ("Актобе") - 37

20. Гулжигит Алыкулов ("Кайрат") – 36

20. Николай Ковталюк ("Акжайык") - 36

20. Макс Эбонг ("Астана") - 36

20. Бранислав Янкович ("Туран") - 36.

Отметим, что у самого результативного игрока сезона - Марина Томасова из "Астаны" - всего 24 заработанных стандарта.

Вывезет ли с "Астаной" после матча в Баку? Как "Кайрат" в этом сезоне играл через два дня на третий

Фото: ФК "Актобе" (1), ФК "Атырау" (2, 10), ФК "Астана" (3,5), ФК "Кызыл-Жар" (4,7), ФК "Тобол" (6), ФК "Кайсар" (8), ФК "Туран" (9)©

У Vesti.kz есть Telegram-канал. Это быстрый и удобный способ получать главные новости спорта прямо на телефон.

За всем самым актуальным о спорте можно следить и в Instagram. Подписывайтесь на @vestikzsport