Главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский сохранил свой пост - Курбан Бердыев стал советником председателя наблюдательного совет клуба. Тем не менее корреспондент Vesti.kz вспомнил наставников, с которыми алматинский клуб в последние годы досрочно заканчивал трудовые отношения.

Александр Бородюк

Российский специалист начал сезон-2016 во главе клуба, сменив на этом посту Владимира Вайсса. Парадоксально то, что Бородюк привел команду к победе в Суперкубке Казахстана, когда была обыграна "Астана" (0:0 и 5:4 по пенальти), но в чемпионате стартовал весьма неудачно.

При нем "Кайрат" потерпел два поражения и один матч завершил вничью. Алматинцы с одинаковым счетом 1:2 на выезде проиграли "Акжайыку" и "Таразу", а также завершили вничью поединок с "Окжетпесом" - 1:1. "Желто-черные" на момент ухода Бородюка отставали на восемь очков от лидеров чемпионата "Иртыша" и "Астаны" и занимали десятое место.

Бородюк проработал с клубом три тура и, как было объявлено, по собственной инициативе расторг соглашение, рассчитанное на три года. Россиянина во главе команды заменил грузинский специалист Кахабер Цхададзе.

Кахабер Цхададзе

Цхахадзе в 2016-м сумел реанимировать команду. "Кайрат" стал серебряным призером чемпионата, набрав 71 очко. Алматинцы уступили "Астане" всего два балла.

В 2017-м он продолжил работу в клубе. Отставка грузинского тренера произошла после вылета "Кайрата" из квалификации Лиги Европы. Алматинцы во втором раунде по сумме двух встреч уступили албанскому "Скендербеу" с общим счетом 1:3 (1:1 дома и 0:2 на выезде).

На момент ухода Цхададзе "Кайрат", набрав 43 очка, занимал второе место в чемпионате, уступая пять баллов "Астане".

При Цхададзе "Кайрат" провел в КПЛ 49 матчей, одержав 34 победы, 11 раз сыграв вничью и уступив в четырех матчах. Его на посту главного тренера сменил испанец Карлос Феррер, который до этого руководил юношеской сборной Казахстана U-17.

Карлос Феррер

При испанце "Кайрат" завоевал "серебро" сезона-2017, отстав от "Астаны" всего на одно очко - 78 у алматинцев и 79 у столичного клуба соответственно.

В 2018 году он продолжил работу в клубе. В квалификации Лиги Европы "Кайрат" под руководством Феррера выбил из дальнейшей борьбы "Аз Алкмар" из Нидерландов - победа со счетом 2:0 дома и поражение в гостях - 1:2. В третьем раунде "желто-черные" уступили чешской "Сигме" - 0:2 в гостях и 1:2 в Алматы. В октябре того же года после поражения от "Ордабасы" (0:2) в 29-м туре он покинул клуб.

На момент ухода испанца "Кайрат" за три тура до финиша чемпионата на десять очков отставал от "Астаны". На счету алматинцев было 60 баллов.

Под руководством Феррера "Кайрат" сыграл 40 встреч в КПЛ. При этом было зафиксировано четыре ничьи и шесть поражений.

Сезон-2018 "желто-черные" доигрывали под руководством Андрея Карповича, который привел алматинцев к победе в Кубке Казахстана.

Сейчас алматинцы занимают третье место в чемпионате, отставая на 12 очков от "Астаны". С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

Фото: ФК "Кайрат"©

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