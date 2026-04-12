Главный тренер "Ордабасы" Андрей Мартин оценил ничейный результат гостевого матча с "Астаной" (1:1). Команда потеряла очки во втором матче кряду в рамках казахстанской премьер-лиги (КПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче в Астане шымкентцы вышли вперёд во втором тайме благодаря голу 19-летнего Жасулана Амира, вышедшего на замену. Но в самой концовке пропустили ответный мяч - 1:1.





- Ну, в принципе, могу сказать, что хороший матч. Один из важных матчей в чемпионате, играет "Астана" против "Ордабасы". Две команды с большими амбициями и хорошим подбором игроков. Поэтому могу поздравить соперника с этой ничьей. Не знаю, обидно, конечно, пропускать на последних минутах. Старались, давили. Может быть, удача была на их стороне сегодня. Мы продолжаем свой путь, продолжаем развиваться. Игра хорошая, побольше бы матчей такого уровня, такого накала. Поэтому я считаю, что такие матчи улучшают чемпионат КПЛ. Надеюсь, что в будущем обе команды ещё сыграют важную роль в борьбе за медали.

- Второй матч подряд команда теряет очки, хотя при этом, по статистике, как будто бы была ближе к победе. В чём причина? Всё-таки команда создаёт моменты, имеет подходы к чужим воротам.

- Целый комплекс причин. Домашняя игра с "Атырау" - это немножко другого уровня игра, мы полностью доминировали. Это уже другая игра. Во-первых, на выезде. Во-вторых, с более серьёзным соперником. Абсолютно не обижаю "Атырау", но у "Астаны" другие амбиции и это был матч другого накала. Я очень рад, как мы подошли к этой игре. По мне, "Ордабасы" был ближе к победе, доминировали большую часть, но в некоторые моменты и "Астана" делала это. Однако большую часть матча мы мяч держали под своим контролем. Поэтому немножко из-за этого обидно, но сказал ребятам, что наш путь только начинается, голову вверх, сейчас нужно быть вместе, даже несмотря на две ничьих.



- Был ли пенальти в моменте с рукой у игрока "Астаны", как думаете?

- Я не комментирую судейство. Спасибо им за судейство.

- Вы провели большую работу на трансферном рынке, но продолжаете терять очки.

- Ну ничего. Потеряли там, наберём в другом месте. Это футбол, поэтому абсолютно не вижу проблем. Хуже, когда не создаёшь моменты. Моменты создаём, голы будут.

- Молодой Амир не первый раз в этом сезоне результативно выходит на замену, но он пока не играет в старте в КПЛ. Может ли он в скором времени стать одним из основных игроков команды?

- Жасулан на хорошем пути, мы это говорили. Я говорил, что парень правильно двигается, но всегда повторял, что не надо опережать время. Он хорошо идёт, хорошо ведём, поэтому придёт время, когда он будет основным игроком. Он сыграл 90 минут в Кубке, поэтому на него сегодня в старте не рассчитывали. Нужно учитывать, как идёт процесс роста, нам нужно ему помоогать, не торопить. Можно его сейчас загнать и сделать основным, а потом окажется, что какие-то шаги сделаны неправильно. В любом случае нужно терпение, мы идём очень аккуратно.

Напомним, что после пяти туров "Ордабасы" занимает третье место в турнирной таблице КПЛ, набрав девять очков.

