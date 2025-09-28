Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян прокомментировал победу над кокшетауским "Окжетпесом" в 24-м туре казахстанской премьер-лиги (КПЛ) - 2:1, передают Vesti.kz.

— "Очень хорошее начало, быстро забили, ещё два стопроцентных момента не реализовали в первом тайме. Соперник оборонялся очень низко, строя свою игру на контратаках. Сложно было их вскрывать, отсюда и невысокий темп игры, но, несмотря на это, вся линия атаки имела большое количество явных моментов: Камара два раза бил из штрафной, Назми также не использовал свой момент во втором тайме, Джефри выходил один в один, Томасов. Где-то подвела точность, где-то торопились", — цитирует слова Бабаяна пресс-служба столичного клуба

"После 2:0 можно было забить и третий гол, но получили нелепый в свои ворота. Очень важная победа и опять длительный перерыв. Болельщикам отдельное спасибо за поддержку, мы их слышим, чувствуем – в таких матчах очень важно всем жить одной целью. Всех с победой!", — добавил Бабаян.

Напомним, "Астана" оформила победу благодаря дублю албанского полузащитника Назми Грипши, который реализовал два пенальти — подробности матча можно узнать по ссылке.

Эта победа позволила столичному клубу набрать 53 очка и опередить алматинский "Кайрат" (52), возглавив турнирную таблицу чемпионата. "Окжетпес" с 32 очками остался на седьмой позиции.

Нурдаулетов сделал заявление о двух пенальти в матче против "Астаны"