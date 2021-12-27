Тренер "Актобе" рассказал о трансфере игрока молодежной сборной Казахстана и потенциале Самородова

©ФК "Актобе"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 17:12

"Актобе" подписал контракт с полузащитником молодежной сборной Казахстана Арманом Кенесовым, а также, вероятно, сохранит в своих рядах одного из самых талантливых нападающих страны Максима Самородова. В беседе с корреспондентом Vesti.kz будущее игроков прокомментировал главный тренер западноказахстанского клуба Владимир Муханов

"Максим в команде, вопросов (по трансферу) пока никаких. При нашем тренерском штабе он не играл практически два месяца, у него была травма. Однозначно у парня есть задатки, но сколько труда он вложит, чтобы их раскрыть, - в этой плоскости все лежит. Нам надо поработать два сбора, чтобы точно говорить, каков потенциал игрока. Что касается Кенесова, это конкурентоспособный игрок, но все будет зависеть только от него", - заявил опытный специалист. 

Добавим, что Кенесов перешел в "Актобе" из "Кайсара", в КПЛ-2021 он сыграл 25 матчей, забил три гола и отдал два ассиста. 

Для Самородова прошедший сезон в чемпионате Казахстана был дебютным в профессиональной карьере, на его счету 20 матчей, три гола и два ассиста. В марте он также дебютировал за национальную сборную в матче против Франции. Агент игрока утверждал, что за Максимом наблюдают сразу несколько российских клубов, включая московский "Спартак". 

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Метки:
Актобе ФК КПЛ Трансфер Сборная РК по футболу


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Вчера 17:12
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