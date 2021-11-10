"За ним следит не только "Спартак". Агент игрока сборной Казахстана прокомментировал интерес из РПЛ

Нападающий "Актобе" и сборной Казахстана Максим Самородов оказался в сфере интересов московского "Спартака", а также еще нескольких клубов из России. По этому поводу в интервью корреспонденту Vesti.kz высказался агент игрока Дмитрий Агеев.

- Дмитрий, на днях появился инсайд, что "Спартак" проявляет интерес к Маскиму Самородову, насколько это правда?

- Я сказал бы так - за Самородовым действительно следят в России и не только "Спартак", но говорить о чем-то конкретном пока рано. Максим интересный футболист, хорошие перспективы, он способен заиграть в РПЛ.

- На данный момент был ли из России предметный интерес и официальные переговоры?

- Есть шесть российских команд, которые следят за Максимом, собирают по нему информацию. Но предметного разговора ни с кем не было, шли только ознакомительные беседы, можно сказать, он на карандаше.

- Что именно привлекает эти клубы? Возраст, паспорт, качественный первый сезон на уровне премьер-лиги?

- Много составляющих, в "Актобе" он действительно хорошо себя проявил. Но за ним начали следить еще на прошлых зимних сборах. Плюс, конечно, паспорт, он не считается легионером, это актуальный фактор для России. Дебют за сборную в столь раннем возрасте - это тоже о многом говорит.

- Как Максим сам реагирует на слухи про "Спартак" и РПЛ?

- Безусловно, ему приятно, но он отдает себе отчет в том, что для реализации таких переходов надо еще работать и работать. Он на лаврах не почивает, он работяга и если продолжит в том же духе, то все будет хорошо. Его эти новости не отвлекают.

- Если представить, что у него будет два предложения: от среднего клуба РПЛ и от клуба из лидирующей тройки КПЛ, куда Максим пойдет?

- В первую очередь будем смотреть туда, где он может получить игровую практику, где на него будет рассчитывать тренер. Именно от этого будем отталкиваться.

- Вы лично за переезд игрока в Россию или ему еще необходимо хотя бы сезон поиграть в Казахстане?

- На мой взгляд, ему нужно сыграть еще минимум год в Казахстане, обрести стабильность. Но если, допустим, как вы сказали, поступит предложение от середняка РПЛ, и мы увидим, что тренер заинтересован, что там будет практика, то почему бы не попробовать.

- Был ли интерес к Максиму от больших казахстанских команд по ходу нынешнего сезона?

- Был, но в чем смысл менять клуб? Он проводил только первый сезон на уровне премьер-лиги, в родном городе, клубе, где ему доверяли. Кроме того, "Актобе" по составу точно был не худшим в лиге, а что касается результатов, это уже дела клуба. Думаю, сейчас там руководство старается создать все условия, и они хотят развивать футбол в городе. На мой взгляд, "Актобе" в ближайшие годы способен вернуться на высокие позиции и быть в числе лидеров.

Напомним, что в прошедшем розыгрыше чемпионата Казахстана Самородов забил три мяча и отдал два ассиста в 20 матчах. В марте этого года ему также удалось дебютировать за национальную сборную в матче против Франции.