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Трансфер лидера сборной Казахстана в британский клуб под угрозой срыва. Известна причина

©ФК "Тобол"

Трансфер вингера "Тобола" и сборной Казахстана Ислама Чеснокова в шотландский "Хартс" может не состояться. Все из-за вмешательства третьей стороны, сообщают Vesti.kz.

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Так, по данным Telegram-канала "Инсайды от Карпа", 25-летний футболист может оказаться в российской премьер-лиге - в нем заинтересован главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев.

"Крылья могут перехватить Чеснокова у "Хартса": инициатором трансфера 25-летнего полузащитника выступает Адиев, с которыми они пересекались в сборной Казахстана. В 2024-м Мусаевич хотел пригласить Ислама в "Ахмат", - пишет источник.


Также автор канала отметил, что Чесноков не затеряется ни в России, ни в Шотландии. Все благодаря своим нестандартным качествам.

"Для крайнего нападающего он совершенно не умеет навешивать - всего 17 процентов удачных кроссов за "Тобол" с 2023-го. Но этот минус он компенсирует своим своеобразным дриблингом.

Чесноков немного неуклюжий, но довольно техничный. Он, как неваляшка, которого хрен завалишь при движении - вингер не отпускает мяч, выставляет спину и разводит руки (62 процента удачных обводок).

С таким качеством Ислам не должен пропасть ни в России, ни в Шотландии. Вопрос лишь в том, какой путь он для себя выберет", - заключил инсайдер.


Отметим, что контракт Чеснокова с "Тоболом" действует до конца октября 2025 года. На счету футболиста 15 матчей и два гола за сборную Казахстана.

В этом сезоне вингер провел 14 матчей за "Тобол" во всех турнирах. В них он забил пять голов и сделал две результативные передачи.

Прояснилась судьба казахстанца после контракта с британским клубом

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 3 1 29-12 33
2 Кайрат 14 9 3 2 29-12 30
3 Тобол 12 8 3 1 22-8 27
4 Актобе 14 8 2 4 21-12 26
5 Елимай 13 6 3 4 16-11 21
6 Окжетпес 13 6 2 5 19-20 20
7 Ордабасы 12 5 4 3 14-11 19
8 Кызылжар 13 3 5 5 14-17 14
9 Женис 13 2 7 4 11-12 13
10 Кайсар 14 2 7 5 13-23 13
11 Улытау 13 3 3 7 8-18 12
12 Туран 13 3 2 8 12-17 11
13 Жетысу 13 1 7 5 10-19 10
14 Атырау 15 1 1 13 9-35 4

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