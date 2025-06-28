Трансфер лидера сборной Казахстана в британский клуб под угрозой срыва. Известна причина

Трансфер вингера "Тобола" и сборной Казахстана Ислама Чеснокова в шотландский "Хартс" может не состояться. Все из-за вмешательства третьей стороны, сообщают Vesti.kz.

Так, по данным Telegram-канала "Инсайды от Карпа", 25-летний футболист может оказаться в российской премьер-лиге - в нем заинтересован главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев.

"Крылья могут перехватить Чеснокова у "Хартса": инициатором трансфера 25-летнего полузащитника выступает Адиев, с которыми они пересекались в сборной Казахстана. В 2024-м Мусаевич хотел пригласить Ислама в "Ахмат", - пишет источник.



Также автор канала отметил, что Чесноков не затеряется ни в России, ни в Шотландии. Все благодаря своим нестандартным качествам.

"Для крайнего нападающего он совершенно не умеет навешивать - всего 17 процентов удачных кроссов за "Тобол" с 2023-го. Но этот минус он компенсирует своим своеобразным дриблингом. Чесноков немного неуклюжий, но довольно техничный. Он, как неваляшка, которого хрен завалишь при движении - вингер не отпускает мяч, выставляет спину и разводит руки (62 процента удачных обводок). С таким качеством Ислам не должен пропасть ни в России, ни в Шотландии. Вопрос лишь в том, какой путь он для себя выберет", - заключил инсайдер.

Отметим, что контракт Чеснокова с "Тоболом" действует до конца октября 2025 года. На счету футболиста 15 матчей и два гола за сборную Казахстана.

В этом сезоне вингер провел 14 матчей за "Тобол" во всех турнирах. В них он забил пять голов и сделал две результативные передачи.

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