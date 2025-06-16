Топ-5 самых эффективных бомбардиров КПЛ-2025. Сатпаев - третий, а в лидерах легионер

Корреспондент Vesti.kz высчитал статистику эффективности футболистов, забивающих в казахстанской премьер-лиге (КПЛ). Узнайте, кто использует свое игровое время наиболее продуктивно.

В учет брали только тех футболистов, которые отличались в нынешнем сезоне КПЛ (исключительно в чемпионате) минимум два раза.

5. "Астана" ) - гол каждые 113 минут

На счету 25-летнего нападающего столичных два забитых мяча. В основном он выходит со скамейки запасных - восемь раз, и только в двух последних турах появлялся на поле в стартовом составе. Суммарно в КПЛ-2025 сыграл 226 минут.





Чуть лучше статистика у одноклубника Каримова - 23-летнего Басманова. Он принял участие в восьми встречах чемпионата, дважды выйдя на поле с первых минут. Оба своих гола в КПЛ-2025 забил после выходов на замену. Всего сыграл в чемпионате 225 минут.





16-летний вундеркинд алматинцев выходил на поле во всех 13 матчах КПЛ-2025. Причем в десяти случаях он появлялся на поле с первых минут. В отличие от Каримова с Басмановым, Сатпаев является твердым игроком стартового состава. Всего в чемпионате сыграл 892 минуты, забив восемь голов и сделав три ассиста.





33-летний форвард из Беларуси уже больше месяца не выходил на поле в составе костанайцев. В КПЛ-2025 он сыграл в семи матчах, шесть раз появившись в старте. На его счету пять забитых мячей и 497 игровых минут.





26-летний сербский легионер провел десять матчей в текущем розыгрыше премьер-лиги. В первых семи встречах он выходил со скамейки запасных, забив только раз. Зато в последних трех встречах его выпускали в старте, и в каждой из этих игр он забивал по одному голу. В итоге у него четыре забитых гола и 382 сыгранные минуты в КПЛ-2025.