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Точечные трансферы, распад грузинской связки и ставка на опытных. "Тобол": превью к сезону

В прошлом сезоне костанайцы финишировали вторыми.

Точечные трансферы, распад грузинской связки и ставка на опытных. "Тобол": превью к сезону
Фото: ФК "Тобол"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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С приходом Григория Бабаяна "Тобол" предельно рационален в своих действиях, в том числе на трансферном рынке. Корреспондент Vesti.kz изучил, как видоизменилась костанайская команда и что от нее ожидать в предстоящем розыгрыше чемпионата Казахстана. 

Главная новость межсезонья 

Несмотря на новости о значительном снижении бюджета, "Тобол" в целом вел последовательную работу и лишь в одном эпизоде клуб почувствовал некое давление, когда со стороны ФИФА пришел запрет на трансферы исходя из дела Фернандера Кассая, но позже оказалось, что это техническая ошибка. Поэтому основным событием в команде можно назвать уход связки грузинских полузащитников Ника Квеквескири - Джаба Канкава, которые несколько сезонов являлись ключевым звеном в игровом построении при каждом тренере.   

Трансферы 

"Тобол" усилился точечно, заполняя исключительно те позиции, которые были вакантны и нуждались в новых игроках. Вратарь Егор Цуприков пришел вместо Игоря Шацкого, в обороне Темирлана Ерланова заменил вернувшийся из аренды Александр Марочкин, в средней линии альтернативой грузинским легионерам стали серб Душан Йованчич и основной полузащитник сборной Казахстана Асхат Тагыберген. Что касается атаки, "Тобол" не удержал Романа Муртазаева и достаточно легко отпустил Сенина Себаи, им на смену пришли Тони Сильва из "Тараза" и Элгуджа Лобжанидзе из "Кайсара". В общем по именам "Тобол" точно не потерял в качестве, а скорее даже приобрел. 

Недостатки 

"Тобол" под руководством Бабаяна выглядит очень сбалансированной командой и даже сложно сказать в чем их изъяны, учитывая возможности костанайцев. Но глядя на состав, а именно на возраст игроков, понимаешь, что в этом и кроется небольшой минус "Тобола". Это команда для решения задач прямо сейчас, не для будущего. Самый молодой игрок основной команды - Роман Асранкулов, ему 21 год. В остальном костяк состоит из тех кому около 30 лет или больше. В прошлом сезоне потерялся на общем фоне один из самых талантливых нападающих страны Оралхан Омиртаев. Безусловно, нельзя винить клуб, если футболист не выдерживает конкуренцию, но факт в том, что "Тобол" не готов акцентировать свое внимание на молодежи.  

Игры на сборах 

"Тобол" 0:0 РФШ 

"Тобол" 0:2 "Дила"

"Тобол" 1:0 "Оренбург" (Нургалиев) 

"Тобол" 0:0 "Олимп-Долгопрудный"

Оптимальный состав 

Цуприков провел неплохой финишный отрезок в прошлом сезоне и вполне может стать реальным конкурентом для сверхопытного Александра Мокина на позиции вратаря. С защитниками все более очевидно, основное сочетание: Александр Марочкин, Сергей Малый и Алекса Аманович, на флангах Дмитрий Мирошниченко, Руслан Валиулин, Роман Асранкулов и возможно Карлос Фонсека

Два центральных полузащитника: Тагыберген и Йованчич. В атакующей группе: Тони Сильва, Жереми Манзорро и Элгуджа Лобжанидзе, но конкуренция в этой линии, пожалуй, наиболее острая, и фигуры Серикжана Мужикова и Азата Нургалиева столь же весомы. Упомянутый Омиртаев пока представляется вторым выбором на место основного центрального нападающего. 

Фото: ФК "Тобол"©

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Метки:
КПЛ-2021 Тобол ФК Межсезонье в КПЛ Бабаян Григорий

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