"Тоболу" засчитано техническое поражение в матче с "Кайратом"

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 17:22 Комментарии 1
©ФК "Кайрат"

Футбольному клубу "Тобол" засчитано техническое поражение в чемпионате Казахстана, сообщают Vesti.kz.

По информации Профессиональной футбольной лиги Казахстана, решением Контрольно-дисциплинарного комитета Казахстанской федерации футбола за нарушение п.68 Регламента чемпионата, а именно неправомерное участие одного игрока Игоря Ивановича за разные клубы в рамках одного игрового тура, результат матча XIX тура чемпионата Казахстана "Кайрат" - "Тобол" аннулирован.

В соответствии со статьей 25 Дисциплинарного регламента "Тоболу" засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

Напомним, что этот матч проходил 13 августа в Алматы и завершился победой "Кайрата" (2:1).

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 19 15 3 1 40-14 48
2 Актобе 20 11 7 2 37-19 40
3 Астана 19 12 4 3 24-15 40
4 Кызылжар 19 10 3 6 21-17 33
5 Кайрат 20 9 5 6 36-29 32
6 Тобол 18 8 3 7 20-24 27
7 Атырау 20 7 6 7 22-26 27
8 Кайсар 20 7 4 9 23-24 25
9 Жетысу 20 7 3 10 19-28 24
10 Шахтер 20 6 5 9 24-26 23
11 Окжетпес 19 5 2 12 16-26 17
12 Мактаарал 18 4 3 11 18-25 15
13 Аксу Пв 20 4 3 13 20-34 15
14 Каспий 20 3 5 12 21-34 14

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Метки:
Тобол ФК Казахстан Кайрат ФК КПЛ ПФЛК КФФ
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