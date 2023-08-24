"Тоболу" засчитано техническое поражение в матче с "Кайратом"

Футбольному клубу "Тобол" засчитано техническое поражение в чемпионате Казахстана, сообщают Vesti.kz.
По информации Профессиональной футбольной лиги Казахстана, решением Контрольно-дисциплинарного комитета Казахстанской федерации футбола за нарушение п.68 Регламента чемпионата, а именно неправомерное участие одного игрока Игоря Ивановича за разные клубы в рамках одного игрового тура, результат матча XIX тура чемпионата Казахстана "Кайрат" - "Тобол" аннулирован.
В соответствии со статьей 25 Дисциплинарного регламента "Тоболу" засчитано техническое поражение со счетом 0:3.
Напомним, что этот матч проходил 13 августа в Алматы и завершился победой "Кайрата" (2:1).