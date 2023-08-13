"Кайрат" и "Тобол" выявили победителя в матче КПЛ

"Кайрат" одержал победу над "Тоболом" в матче 19 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча КПЛ прошла в Алматы и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

"Кайрат" вышел вперед уже на пятой минуте благодаря голу Артура Шушеначева, которому отдал голевой пас Вячеслав Швырев.

Йован Илич сравнял на 12 минуте.

На 43 минуте снова отличилась связка Шушеначев - Швырев, только на этот раз Шушеначев ассистировал. Это взятие ворот и стало победным.

Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь.

Одержав победу, "Кайрат" вернул себе четвертое место в турнирной таблице, сместив "Кызыл-Жар" на пятое. С положением команд можно ознакомиться ниже.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42 2 Астана 18 12 3 3 23-14 39 3 Актобе 18 11 5 2 35-17 38 4 Кайрат 19 9 5 5 35-29 32 5 Кызылжар 18 9 3 6 19-16 30 6 Атырау 19 7 6 6 21-22 27 7 Тобол 17 8 2 7 20-22 26 8 Кайсар 18 7 3 8 20-20 24 9 Жетысу 19 7 3 9 19-27 24 10 Шахтер 19 5 5 9 22-26 20 11 Окжетпес 18 5 2 11 16-24 17 12 Каспий 19 3 5 11 20-32 14 13 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12 14 Аксу Пв 18 3 2 13 15-32 11 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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