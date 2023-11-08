В "Тоболе" сделали заявление о новом тренере и пригрозили раскрыть шокирующие подробности

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Сегодня 14:01
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Генеральный директор "Тобола" Андрей Канчельскис опроверг информацию о том, что ведутся переговоры о переходе в костанайскую команду бразильско‑украинского специалиста Эдмара. Также заявил, что в его клубе есть интриганы, передают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что казахстанскую команду может принять бывший исполняющий обязанности главного тренера украинского "Металлиста 1925" Эдмар де Ласерда, которого в клуб якобы позвал Канчельскис. Предыдущим наставником "Тобола" был Милич Чурчич из Сербии, под руководством которого костанайцы финишировали на восьмом месте в национальном чемпионате и завоевали Кубок страны, обыграв в финале "Ордабасы".

- В первую очередь хотел бы поздравить клуб с победой в Кубке Казахстана. Хотел бы сказать спасибо тренерскому штабу, футболистам, персоналу. Каждый внес свой существенный вклад в эту победу. Огромная благодарность за поддержку команды акиму Костанайской области Кумару Иргибаевичу Аксакалову, который действительно любит футбол и пристально за ним следит, переживает за него.

У нас в клубе есть хорошие большие традиции, к команде с большим вниманием относится аким. Но есть у нас в клубе и много чего непонятного. Вот появилась странная информация о том, что якобы я веду переговоры с Эдмаром. Дело в том, что у нас в клубе много интриг. Мне бы хотелось это прояснить. Первый момент - с Эдмаром я на связь не выходил. Более того, мы вообще незнакомы. Тут люди хотят обставить все таким образом, как будто это делается моими руками. Я не приглашал никого. Я ни с кем переговоры по тренеру не вел и не веду. Вообще впервые слышу об этом. Я приехал в "Тобол", чтобы заниматься футболом, а не интригами, как некоторые из тех людей, что работают у нас в клубе. Хотелось бы, чтобы "Тобол" развивался. И развивался в хорошую, а не плохую сторону, - приводит слова Канчельскиса "Матч ТВ".

- Словом, тяжело вам работается в клубе?

- Работается нормально, но, повторюсь, есть много непонятных вещей, и много интриг плетется. Хотелось бы, чтобы все занимались именно футболом, а не интригами. Все обозначить вам не могу. Но если появится такая необходимость, я могу столько всего рассказать! Это интересные вещи, от которых у мировой футбольной общественности волосы на голове дыбом встанут. Я мог бы это рассказать и сейчас, но у меня есть договоренность с человеком, пригласившим меня в клуб, пока это не афишировать. Но если появится необходимость, я расскажу. Еще раз повторяю, хотелось бы, чтобы люди понимали, что мы приехали заниматься футболом. Я вам клянусь, переговоров по тренеру я вообще не вел. Это все проделки интриганов, проходимцев, которые работают в клубе на данный момент. Если эти дилетанты и дальше останутся в клубе, "Тоболу" в следующем сезоне будет проблематично играть во всех турнирах.

Я делаю свою работу, и я выполняю полностью свои обязательства перед футбольным клубом "Тобол" и акимом области, который действительно переживает за футбол.

- Какова же судьба Милича Чурчича, работавшего в должности главного тренера в минувшем сезоне?

- Не знаю, останется ли Милич. Мы еще не общались на эту тему с акимом и акционерами клуба. Без ведома акима области я не имею права принимать важные решения и предпринимать какие‑то важные шаги.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

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