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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Появилась информация о новом тренере "Тобола"

Появилась информация о новом тренере "Тобола"
©instagram.com/metalist1925_kh/

По информации сайта "Украинский футбол", бывший временный главный тренер харьковского "Металлиста 1925", Эдмар, покинувший клуб, продолжит свою тренерскую карьеру в Казахстане, где он должен возглавить "Тобол", сообщают Vesti.kz.

Эдмар работал как тренер "Металлиста 1925" с октября прошлого года, совместно с Олегом Голодюком. Вместе с этим специалистом харьковский одержал восемь побед, сыграл вничью 14 раз и проиграл 14 матчей.

После проведенных 13 туров (12 сыгранных матчей) "Металлист 1925" занимает девятое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 15 очков.

Отметим, что "Тобол", ставший обладателем Кубка Казахстана попрощался с прежним наставником сербом Миличем Чурчичем.

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Метки:
Тобол ФК Казахстан КПЛ Украина

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