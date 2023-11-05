В "Тоболе" определились с будущим главного тренера после победы в Кубке Казахстана

Совладелец "Тобола" Алимжан Калдияров рассказал о встрече с главным тренером клуба Миличем Чурчичем, сообщают Vesti.kz.

Бизнесмен заявил о прекращении сотрудничества со специалистом.

"Взяли с собой кубок в кафе, чтобы все вокруг знали, кто реальный чемпион сезона. Шучу, друзья, на самом деле это была грустная прощальная встреча с человеком, который отдал всего себя для исторических достижений „Тобола“, которым мы все вместе радовались. К сожалению, наш контракт с Миличем подошел к концу, и я хочу пожелать ему только светлого будущего. P. S. С командой мы тоже попрощались. Если будет интересно - покидайте реакций, закинем видео момента прощания", - гласит подпись Калдиярова в Instagram под совместным фото с сербским специалистом.