"Тобол" в большинстве уступил "Улытау" в КПЛ-2026

Жезказганский "Улытау" обыграл костанайский "Тобол" в матче шестого тура КПЛ-2026, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Жезказгане завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Причем, "Улытау" пришлось отыгрываться поле гола серба Уроша Миловановича, забитого на седьмой минуте матча.

На 41-й минуте ганец Давид Мартен восстановил равновесие - 1:1. На 50-й минуте легионер из Никарагуа Ариагнер ударом с пенальти забил второй мяч в ворота "Тобола".

На 62-й минуте автор первого гола жезказганцев Мартен получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Впрочем, "Улытау" выстоял и добился победы. Таким образом, жезказганцы набрали 11 очков и идет на пятом месте в турнирной таблице.

"Тобол" пока идет без побед и с двумя очками занимает предпоследнее, 15-е место в КПЛ-2026.

