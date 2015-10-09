КПЛ
Сегодня 16:58
 

"Тобол" в большинстве уступил "Улытау" в КПЛ-2026

"Тобол" в большинстве уступил "Улытау" в КПЛ-2026

Жезказганский "Улытау" обыграл костанайский "Тобол" в матче шестого тура КПЛ-2026, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Жезказгане завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Причем, "Улытау" пришлось отыгрываться поле гола серба Уроша Миловановича, забитого на седьмой минуте матча.

На 41-й минуте ганец Давид Мартен восстановил равновесие - 1:1. На 50-й минуте легионер из Никарагуа Ариагнер ударом с пенальти забил второй мяч в ворота "Тобола".

На 62-й минуте автор первого гола жезказганцев Мартен получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Впрочем, "Улытау" выстоял и добился победы. Таким образом, жезказганцы набрали 11 очков и идет на пятом месте в турнирной таблице.

"Тобол" пока идет без побед и с двумя очками занимает предпоследнее, 15-е место в КПЛ-2026.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 6 4 2 0 9-1 14
2 Ордабасы 6 3 3 0 10-5 12
3 Елимай 6 3 3 0 10-5 12
4 Окжетпес 6 3 2 1 10-7 11
5 Улытау 6 3 2 1 7-5 11
6 Астана 6 2 3 1 9-8 9
7 Кызылжар 5 2 2 1 8-4 8
8 Жетысу 6 2 2 2 6-8 8
9 Атырау 5 1 4 0 4-2 7
10 Актобе 5 2 1 2 7-7 7
11 Иртыш 6 1 3 2 8-9 6
12 Кайсар 5 0 3 2 1-5 3
13 Женис 5 0 3 2 2-8 3
14 Алтай УК 5 0 2 3 2-5 2
15 Тобол 6 0 2 4 5-12 2
16 Каспий 6 0 1 5 2-9 1

