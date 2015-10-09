КПЛ
Сегодня 18:55
 

Столичный клуб обыграл "Актобе" и одержал первую победу в КПЛ-2026

©ФК "Актобе"

Столичный "Женис" победил "Актобе" в матче шестого тура КПЛ-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч, состоявшийся в Астане, завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол на десятой минуте встречи забил Сагадат Турсынбай.

Таким образом, "Женис" выиграл первый матч в КПЛ-2026. Столичный клуб набрал шесть очков и занимает 12 место в турнирной таблице.

У "Актобе" семь баллов и десятое место в чемпионате Казахстана.

В следующем туре, "красно-белые" примут на своем поле павлодарский "Иртыш". Игра пройдет 25 апреля. "Женис" в этот день сыграет с "Алтаем".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 6 4 2 0 9-1 14
2 Ордабасы 6 3 3 0 10-5 12
3 Елимай 6 3 3 0 10-5 12
4 Кызылжар 6 3 2 1 9-4 11
5 Окжетпес 6 3 2 1 10-7 11
6 Улытау 6 3 2 1 7-5 11
7 Астана 6 2 3 1 9-8 9
8 Жетысу 6 2 2 2 6-8 8
9 Атырау 6 1 4 1 4-3 7
10 Актобе 6 2 1 3 7-8 7
11 Иртыш 6 1 3 2 8-9 6
12 Женис 6 1 3 2 3-8 6
13 Кайсар 5 0 3 2 1-5 3
14 Алтай УК 5 0 2 3 2-5 2
15 Тобол 6 0 2 4 5-12 2
16 Каспий 6 0 1 5 2-9 1

Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Кызылординская обл., Кызылорда   •   Тур 6, мужчины
Сегодня 19:00   •   идёт
Кайсар
Кайсар
(Кызылорда)
0:0
Алтай УК
Алтай УК
(Усть-Каменогорск)
