Столичный клуб обыграл "Актобе" и одержал первую победу в КПЛ-2026

Столичный "Женис" победил "Актобе" в матче шестого тура КПЛ-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч, состоявшийся в Астане, завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол на десятой минуте встречи забил Сагадат Турсынбай.

Таким образом, "Женис" выиграл первый матч в КПЛ-2026. Столичный клуб набрал шесть очков и занимает 12 место в турнирной таблице.

У "Актобе" семь баллов и десятое место в чемпионате Казахстана.

В следующем туре, "красно-белые" примут на своем поле павлодарский "Иртыш". Игра пройдет 25 апреля. "Женис" в этот день сыграет с "Алтаем".

