Гол на 94-й минуте решил исход матча "Атырау" - "Кызылжар"

"Атырау" уступил петропавловскому "Кызылжару" в матче шестого тура КПЛ-2026, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Туркестане, где "нефтяники" принимают соперников завершилась со счетом 1:0 в пользу номинальных гостей.

Единственный гол на 94-й минуте забил Тимур Мульдинов.

Таким образом, "Кызылжар" набрал 11 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице КПЛ. У "Атырау" семь баллов и девятое место в чемпионате Казахстана.

В следующем туре, "Кызылжар" 25 апреля примет на своем поле "Ордабасы". На следующий день "Атырау" сыграет в гостях с "Астаной".

