КПЛ
Сегодня 17:55
 

Гол на 94-й минуте решил исход матча "Атырау" - "Кызылжар"

"Атырау" уступил петропавловскому "Кызылжару" в матче шестого тура КПЛ-2026, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Туркестане, где "нефтяники" принимают соперников завершилась со счетом 1:0 в пользу номинальных гостей.

Единственный гол на 94-й минуте забил Тимур Мульдинов.

Таким образом, "Кызылжар" набрал 11 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице КПЛ. У "Атырау" семь баллов и девятое место в чемпионате Казахстана.

В следующем туре, "Кызылжар" 25 апреля примет на своем поле "Ордабасы". На следующий день "Атырау" сыграет в гостях с "Астаной".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 6 4 2 0 9-1 14
2 Ордабасы 6 3 3 0 10-5 12
3 Елимай 6 3 3 0 10-5 12
4 Кызылжар 6 3 2 1 9-4 11
5 Окжетпес 6 3 2 1 10-7 11
6 Улытау 6 3 2 1 7-5 11
7 Астана 6 2 3 1 9-8 9
8 Жетысу 6 2 2 2 6-8 8
9 Атырау 6 1 4 1 4-3 7
10 Актобе 6 2 1 3 7-8 7
11 Иртыш 6 1 3 2 8-9 6
12 Женис 6 1 3 2 3-8 6
13 Кайсар 5 0 3 2 1-5 3
14 Алтай УК 5 0 2 3 2-5 2
15 Тобол 6 0 2 4 5-12 2
16 Каспий 6 0 1 5 2-9 1

