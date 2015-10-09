"Кайсар" на 86-й минуте лишили победы в матче КПЛ

Кызылординский "Кайсар" и "Алтай" из Усть-Каменогорска сыграли вничью в матче шестого тура КПЛ-2026, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Кызылорде завершилась со счетом 1:1. Хозяева на 38-й минуте вышли вперед после гола Адилета Кенесбека.

Гости отыгрались на 86-й минуте благодаря взятию ворот в Сейфа Попова.

На 90-й минуте игрок "Кайсара" нигериец Имо Эзекиель получил красную карточку и оставил свой клуб в меньшинстве.

Кызылординцы набрали четыре очка и занимают 13 место в таблице КПЛ. У "Алтая" три балла и 14 строчка.

