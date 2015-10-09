КПЛ
Сегодня 21:00
 

"Кайсар" на 86-й минуте лишили победы в матче КПЛ

"Кайсар" на 86-й минуте лишили победы в матче КПЛ ©ФК "Алтай"

Кызылординский "Кайсар" и "Алтай" из Усть-Каменогорска сыграли вничью в матче шестого тура КПЛ-2026, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Кызылорде завершилась со счетом 1:1. Хозяева на 38-й минуте вышли вперед после гола Адилета Кенесбека.

Гости отыгрались на 86-й минуте благодаря взятию ворот в Сейфа Попова.

На 90-й минуте игрок "Кайсара" нигериец Имо Эзекиель получил красную карточку и оставил свой клуб в меньшинстве.

Кызылординцы набрали четыре очка и занимают 13 место в таблице КПЛ. У "Алтая" три балла и 14 строчка.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 6 4 2 0 9-1 14
2 Ордабасы 6 3 3 0 10-5 12
3 Елимай 6 3 3 0 10-5 12
4 Кызылжар 6 3 2 1 9-4 11
5 Окжетпес 6 3 2 1 10-7 11
6 Улытау 6 3 2 1 7-5 11
7 Астана 6 2 3 1 9-8 9
8 Жетысу 6 2 2 2 6-8 8
9 Атырау 6 1 4 1 4-3 7
10 Актобе 6 2 1 3 7-8 7
11 Иртыш 6 1 3 2 8-9 6
12 Женис 6 1 3 2 3-8 6
13 Кайсар 6 0 4 2 2-6 4
14 Алтай УК 6 0 3 3 3-6 3
15 Тобол 6 0 2 4 5-12 2
16 Каспий 6 0 1 5 2-9 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

