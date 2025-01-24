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"Тобол" уступил в контрольном матче на сборах

©ФК "Тобол"

"Тобол" провел товарищеский матч на сборах в Турции. Костанайскому клубу противостоял косовский "Балкани", передают Vesti.kz.

Казахстанская команда проиграла со счетом 0:1.

Игру у костанайцев начинали Устименко, Бакытжанов, Ерланов, Миладинович, Зуев, Калмырза, Галым, Жумашев, Эль-Мессауди, Энен, Руй Кошта.

На второй тайм вышли Бусурманов, Асранкулов, Пап-Альюн, Божко, Жагоров, Мосиашвили, Усенов, Борибаев, Чесноков, Оспангали, Сигневич.


Буря вокруг Чеснокова. "Тобол" станет слабее в будущем сезоне КПЛ?

Ранее стало известно, что "Тобол" увел у "Актобе" легионера за 216 миллионов и объявил о подписании.

Еще был подписан защитник сборной Казахстана Темирлан Ерланов.

Между тем одного из лидеров "Тобола" Ислама Чеснокова отправляют в шотландский "Хартс", в Британии сделали заявление по этому трансферу.

Трансферные новости в КПЛ можно отслеживать здесь.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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