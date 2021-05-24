"Тобол" разгромил "Шахтер" и приблизился к "Астане" в чемпионской гонке

"Тобол" одержал победу в матче 13-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Костанайский клуб в Нур-Султане на "Астана Арене" провел гостевую встречу с "Шахтером" и выиграл - 3:0.

Дубль во встрече оформил полузащитник Асхат Тагыберген. Он открыл счет на 30-й минуте, а на 57-й забил пенальти. Довершил разгром соперника грузинский форвард Элгуджа Лобжанидзе, отличившийся на 81-й минуте.

Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь.

Набрав три очка, "Тобол" укрепил свои позиции на втором месте в турнирной таблице и теперь отстает от идущей первой "Астаны" на пять очков. Подробнее с положением команд можно ознакомиться по этой ссылке.

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