"Тобол" лучше продвигал мяч, Тунгышбаев - лидер по xG. Анализ центрального матча 11-го тура КПЛ

В авторской колонке для Vesti.kz заслуженный тренер РК Павел Черепанов разобрал наиболее интересный по вывеске матч 11-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана между "Ордабасы" и "Тоболом" (1:1). В частности, был проведен анализ действий кандидатов в национальную сборную.

Специалистам и любителям футбола известно выражение: "Покажите своих полузащитников - скажем, какая у вас команда". Если результаты положительные, то можно говорить, что уровень подготовки полузащитников высокий, позволяет успешно действовать при обороне своих ворот и эффективно играть в атаке.

Для практики важно оценить навыки и умения количественно. Это поможет спланировать тренировку по устранению лимитирующих факторов в подготовке команды и отдельных футболистов.

Анализ и переформатирование статистики Instat позволяют это сделать по четырем критериям:

1) быстрое продвижение мяча в атаку передачами вперед, в число которых входят ключевые и голевые;

2) выигранные единоборства;

3) отборы и перехваты мяча;

4) ожидаемые голы.

О первых трех критериях можно прочитать по ссылке.

Четвертая позиция оценивается метрикой xG, которая давно применяется в мировом футболе. Она обозначает количество ожидаемых голов игрока или команды в матче. Рассчитывается исходя из типа удара, участка поля, из которого нанесен удар и забиты мячи.

Четырех критериев достаточно, чтобы оценить качество игры. При этом учитывается позиция футболиста в той схеме, которую использовала команда в матче.

Матч "Ордабасы" - "Тобол" - центральный в 11-м туре. В полузащите каждой из команд играли кандидаты в национальную сборную. В команде "Ордабасы": Тунгышбаев, Каиров, Досмагамбетов, в "Тоболе": Тагыберген, Валиуллин, Нургалиев.

Анализ борьбы двух линий полузащитников представлен в таблице.

Для получения итоговых оценок отдельно рассчитывались баллы, от одного до десяти: за продвижение, отборы, перехваты и единоборства. Затем высчитывался средний балл и к нему прибавлялся показатель xG. Полученная сумма переведена в пятибалльную шкалу.

Борьбу выиграли футболисты "Ордабасы", итоговые оценки - 4.0 и 3.0. Они были лучше в отборах и перехватах - 7.0 и 6.3, в единоборствах - 5.6 и 5.3. По показателю xG полное преимущество у южан за счет гола Тунгышбаева - 5.6 и 0.5

"Тобол" имел преимущество в продвижении мяча - 4.0 и 3.3.

Уважаемые футболисты! Это из 10 баллов.

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