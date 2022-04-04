"Тобол" подвинул "Кайрат" после сенсации в КПЛ

"Тобол" в Костанае разгромил "Туран" и вышел после четвертого тура в лидеры КПЛ-2022, передает корреспондент Vesti.kz.

Хозяева поля открыли счет на 19-й минуте встречи после пенальти Зорана Тошича, а ответный гол гостей в первом тайме был отменен - система VAR помогла зафиксировать фол со стороны атакующей команды.

В дебюте второго тайма суперголом отметился Асхат Тагыберген (49), увеличив отрыв в счете. Еще через шесть минут капитан "Тобола" оформил дубль, забив гол со штрафного удара (3:0). Был у хозяев поля и четвертый мяч, но его отменили из-за положения вне игры.

Таблица КПЛ-2022

Эта победа позволила "Тоболу" настичь "Каспий" во главе таблицы КПЛ-2022: у обоих команд по десять очков. "Кайрат", который в Уральске не смог победить "Акжайык", отпустил обоих конкурентов и стал третьим в таблице, ведь у алматинцев только восемь баллов.

Сенсацией закончился матч "Кайрата" против аутсайдера КПЛ

Добавим, ранее "Астана" разгромила "Махтаарал", а "Кызыл-Жар" одержал первую победу в турнире. Гол с пенальти помог выиграть "Атырау", а "Актобе" с "Шахтером" сыграли вничью.

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