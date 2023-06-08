"Тобол" объявил об уходе узбекского бомбардира

Нападающий Игорь Сергеев покинул "Тобол", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу костанайского клуба.
Стороны пришли к соглашению о расторжении отношений по обоюдному согласию. Ранее сообщалось, что "Тобол" решил отказаться от услуг своего форварда сборной Узбекистана из-за его высокой зарплаты.
Сергеев дебютировал за "Тобол" в 2021 году. Всего в составе костанайского клуба он сыграл 66 матчей, в которых забил 26 голов.
Вместе с "Тобол" узбекский форвард выиграл золото КПЛ и становился обладателем Суперкубка Казахстана.
По информации СМИ, Сергеев продолжит карьеру в Таиланде. Ожидается, что форвард подпишет контракт с клубом "Патхум Юнайтед".