Стал известен новый клуб узбекского бомбардира после ухода из "Тобола"

Нападающий сборной Узбекистана Игорь Сергеев после ухода из "Тобола" нашел новый клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По информации Sports.uz, Сергеев перейдет в "Патхум Юнайтед" из Таиланда. После прохождения медицинского осмотра, стороны подпишут соглашение по схеме "1+1". На данный момент достигнута устная договоренность.
Ранее сообщалось, что нападающий сборной Узбекистана расторг контракт с казахстанским клубом, который решил отказаться от услуг своего форварда из-за высокой зарплаты.
Сергеев с 2021 года выступал в Казахстане. Помимо "Тобола" он защищал цвета "Актобе". За оба клуба он провел 86 матчей, забив 33 мяча и сделал пять результативных передач.
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