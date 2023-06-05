Стал известен новый клуб узбекского бомбардира после ухода из "Тобола"

Нападающий сборной Узбекистана Игорь Сергеев после ухода из "Тобола" нашел новый клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Sports.uz, Сергеев перейдет в "Патхум Юнайтед" из Таиланда. После прохождения медицинского осмотра, стороны подпишут соглашение по схеме "1+1". На данный момент достигнута устная договоренность.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Узбекистана расторг контракт с казахстанским клубом, который решил отказаться от услуг своего форварда из-за высокой зарплаты.

Сергеев с 2021 года выступал в Казахстане. Помимо "Тобола" он защищал цвета "Актобе". За оба клуба он провел 86 матчей, забив 33 мяча и сделал пять результативных передач.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Астана 14 10 2 2 18-11 32 2 Ордабасы 12 9 2 1 26-10 29 3 Актобе 12 7 3 2 24-11 24 4 Кызылжар 12 7 1 4 13-8 22 5 Кайрат 12 6 3 3 24-20 21 6 Тобол 12 6 2 4 16-15 20 7 Атырау 12 5 3 4 14-17 18 8 Кайсар 12 5 1 6 15-16 16 9 Жетысу 12 4 1 7 11-19 13 10 Шахтер 12 3 3 6 14-18 12 11 Окжетпес 12 3 2 7 13-15 11 12 Каспий 12 2 4 6 12-20 10 13 Мактаарал 13 3 0 10 11-18 9 14 Аксу Пв 13 2 1 10 11-24 7 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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