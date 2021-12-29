"Тобол" нашел новичка в РПЛ за 600 тысяч евро

Капитан "Нижнего Новгорода" Александр Сапета может продолжить карьеру в чемпионате Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации источника, в услугах футболиста заинтересован костанайский "Тобол", который ищет опорного полузащитника. Отметим, что "Нижний Новгород" выставил капитана на трансфер.

Отметим, что в июне Сапета подписал новый контракт с "Нижним Новгородом", за который выступает с 2018 года. В этом сезоне он провел восемь игр в РПЛ и отличился лишь тремя желтыми карточками.

Ранее футболист выступал за подмосковный "Сатурн", московское "Динамо", екатеринбургский "Урал" и "Ростов". Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 600 тысяч евро.

"Тобол" решил отпустить капитана и взять на его место молодого игрока