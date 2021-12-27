"Тобол" решил отпустить капитана и взять на его место молодого игрока

35-летний капитан "Тобола" Азат Нургалиев не получил приглашение на первый сбор команды, сообщает Meta-ratings.kz.

В 25 матчах минувшего чемпионата он забил семь голов и сделал два ассиста. Прежде играл за "Астану", "Ордабасы", "Сункар", "Жетысу".

Отмечается, что билеты на его имя клуб не выписывал. В Костанае полагают, что новый контракт предлагать возрастному игроку, все реже попадающему в стартовый состав, будет неосмотрительно. К тому же главный тренер команды Александр Москаленко хотел бы пригласить на его позицию футболиста помоложе.

По завершении сезона "Тобол" уже расстался с резервным голкипером Егором Цуприковым и, скорее всего, не будет продлевать соглашение с рядом игроков, в числе которых нападающий Элгуджа Лобжанидзе и полузащитник Жереми Манзорро. Пока нет определенности и с будущим в команде у Зорана Тошича, Султана Абилгазы и Игоря Сергеева.

Напомним, что костанайский клуб стал победителем минувшего чемпионата Казахстана, что дает ему право в сезоне-2022 выступить в квалификации Лиги чемпионов.