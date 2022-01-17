"Талантливых ребят забирает "Кайрат". Жалмагамбетов - о проблемах селекции в Казахстане и легионерах

Бывший защитник сборной Казахстана Максим Жалмагамбетов в интервью Meta-ratings.kz высказался об идее клубами КПЛ провести сборы дома и оценил шансы Нуралы Алипа закрепиться в "Зените".

- Максим, в прошлом году вы были в тренерском штабе "Астаны". Чем сейчас занимаетесь?

- Я стал координатором футбольного центра "Астаны".

- Как думаете, какие изменения грядут в нашем футболе после январских событий в стране?

- Конечно, эти трагические события, безусловно, повлияют на наш футбол. А какими будут влияния, покажет время. Надеюсь, начнутся сдвиги в сторону улучшения. Наверное, со стороны областных бюджетов будут пересмотрены денежные выплаты клубам. Каждый год надеешься, что станут уделять внимание детям, обучению местных тренерских кадров, то есть глобальным вопросам. К сожалению, последние 15-20 лет мы этим не занимаемся, и это очень обидно.

- Давид Лория назвал один из выходов из этого кризиса - провести сборы в Казахстане. Насколько это возможно?

- Можно напрячься, почувствовать все неудобства, принять их и сделать это. Первый сбор все команды могут провести дома или в столице, в Доме футбола или на "Астана Арене". Помимо этого, у нас есть "Тобол Арена" и манеж в Павлодаре. Согласен, что в связи с январскими событиями в стране первый УТС можно было провести в Казахстане и оставить деньги в государстве. А ближе к чемпионату можно уехать в Турцию и сделать спарринговый сбор с российскими, украинскими и другими командами. Например, "Кайрат" каждый год спокойно проводит сборы дома, затем отправляется в Турцию.

- Почему многие команды не придерживаются этой идеи?

- Это нужно пересмотреть. Клубы едут туда, чтобы пачками просмотреть легионеров. Никто же у нас не занимается селекцией, как в Европе. А у нас приезжают сербы, бразильцы и другие легионеры, переезжают из отеля в отель и ищут себе команды. Там же готовятся, просматривают, подписывают, затем едут в Казахстан. С моей точки зрения, первый сбор можно провести здесь, эти же деньги потратить на наши гостиницы или базы. Сейчас XXI век, есть такие системы, как Catapult, Polar. Если ты грамотный специалист и есть какие-то постоянства в клубе, как в "Кайрате" или "Астане", можешь давать задания игрокам на отпуск, и в январе они приедут на 80 процентов готовыми. Выход всегда есть. Наш кризис заключается в том, что нет нового поколения хороших футболистов. Все системы, которые занимались воспитанием местных кадров, практически провалились. А тех талантливых ребят по Казахстану забирает "Кайрат" себе в академию.

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- Может ли этот кризис вынудить наши клубы доверять местным игрокам?

- А другого варианта нет. У нас не будет денег приглашать качественных легионеров. И придется наигрывать местных футболистов. Но минус в том, что придется ставить тех игроков, которые у тебя есть. Мы говорили, что сейчас слабое поколение, не имеет хорошую школу и игровой практики. То есть придется искусственно вовлекать этих ребят. К сожалению, уже третий год такие обстоятельства у нас: то ковид, то митинги. Но рано или поздно это тоже даст свои плоды и всколыхнет местный рынок.

- Говоря о местных футболистах, сейчас Нуралы Алип находится на сборах в "Зените". Что вы думаете по этому поводу?

- Очень хотелось бы, чтобы Нурик остался там. Я всегда за то, чтобы наши игроки уезжали за границу. Думаю, у Алипа много хороших качеств, чтобы играть за пределами Казахстана.

- Сможет ли он составить конкуренцию Ракицкому и Ловрену?

- Безусловно, это топ-игроки, и Алипу будет тяжело. Но в России длинный чемпионат, много турниров. Думаю, на перспективу его могут оставить. А может быть такой вариант, что его подпишут и отдадут в аренду. Это тоже хорошо.

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Напомним, Жалмагамбетов имеет тренерскую категорию А, а в бытность игроком выступал за ряд казахстанских клубов, в том числе "Женис" и "Астану".

Также имеет опыт выступления в чемпионате Бельгии, где играл за "Антверпен". В составе сборной Казахстана провел 30 матчей, в которых отличился одним забитым мячом.

Является чемпионом Казахстана, а также обладателем Кубка и Суперкубка Казахстана.