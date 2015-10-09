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Талант сборной Казахстана вернулся из Европы и нашел новый клуб

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Талант сборной Казахстана вернулся из Европы и нашел новый клуб ©КФФ

Семейский "Елимай" объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Казахстана Галымжаном Кенжебеком, передают Vesti.kz.

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Семейский "Елимай" объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Казахстана Галымжаном Кенжебеком, передают Vesti.kz.

Его последним клубом был словацкий "Кошице". В состав клуба из Словакии Кенжебек перешел в конце января 2025 года из кипрского "Акритас Хлоракаса". 

В нынешнем сезоне чемпионата Словакии 22-тений футболист провел 10 матчей, где забил один гол и сделал один ассист.

Галымжан является воспитанником таразской школы футбола. Также в его карьере были алматинский "Кайрат", столичный "Женис" и "Махтаарал".

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Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 15 10 4 1 32-15 34
2 Кайрат 15 10 3 2 30-12 33
3 Актобе 15 9 2 4 24-12 29
4 Тобол 13 8 4 1 24-10 28
5 Елимай 14 7 3 4 18-12 24
6 Окжетпес 14 6 3 5 19-20 21
7 Ордабасы 13 5 4 4 14-12 19
8 Кызылжар 14 3 6 5 17-20 15
9 Женис 14 2 8 4 13-14 14
10 Жетысу 14 2 7 5 12-20 13
11 Кайсар 15 2 7 6 14-25 13
12 Улытау 14 3 3 8 9-20 12
13 Туран 14 3 2 9 12-20 11
14 Атырау 16 1 2 13 9-35 5

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Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Абайская обл., Семей   •   Тур 15, мужчины
5 июля 20:00   •   не начат
Елимай
Елимай
(Семей)
- : -
Тобол
Тобол
(Костанай)
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Елимай
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Тобол
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