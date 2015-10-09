Дастан Сатпаев назвал свой любимый клуб в Европе

Нападающий "Кайрата" Дастан Сатпаев назвал любимый европейский клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Форвард алматинцев в числе других игроков "Кайрата" поучаствовал в опросе перед тренировкой.
"Барселона", - ответил Сатпаев вместе со своим одноклубником Георги Зарией.
В текущем сезоне Сатпаев провел за "Кайрат" 18 матчей во всех турнирах, забив девять голов и оформив три ассиста.
Напомним, Сатпаев в этом году подписал контракт с "Челси". Этот трансфер стал рекордным в казахстанском футболе. "Кайрат" получит 4,3 миллиона, а сам Сатпаев присоединится к "синим" в 2026 году.
Чемпионат Казахстана по футболу 2025 • Казахстан, Алматы • Тур 15, мужчины
Сегодня 20:00 • не начат
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Кайрат
Ничья
Туран
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