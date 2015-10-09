Дастан Сатпаев назвал свой любимый клуб в Европе

Нападающий "Кайрата" Дастан Сатпаев назвал любимый европейский клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Форвард алматинцев в числе других игроков "Кайрата" поучаствовал в опросе перед тренировкой.

"Барселона", - ответил Сатпаев вместе со своим одноклубником Георги Зарией.

В текущем сезоне Сатпаев провел за "Кайрат" 18 матчей во всех турнирах, забив девять голов и оформив три ассиста.

Напомним, Сатпаев в этом году подписал контракт с "Челси". Этот трансфер стал рекордным в казахстанском футболе. "Кайрат" получит 4,3 миллиона, а сам Сатпаев присоединится к "синим" в 2026 году.