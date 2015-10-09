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Зайнутдинов? "Спартак" сделал новый запрос по игроку "Бешикташа"

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Зайнутдинов? "Спартак" сделал новый запрос по игроку "Бешикташа" ©ФК "Бешикташ"

Московский "Спартак" возобновил интерес к полузащитнику "Бешикташа" Жедсону Фернандешу, передают Vesti.kz.

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Московский "Спартак" возобновил интерес к полузащитнику "Бешикташа" Жедсону Фернандешу, передают Vesti.kz.

По информации российского инсайдера Ивана Карпова, красно-белые направили в турецкий клуб новый запрос о трансфере 26-летнего португальца.


Отмечается, что сам Фернандеш дал понять, что готов рассмотреть переезд в РПЛ. Это уже не первая попытка "Спартака" подписать хавбека: клуб проявлял интерес к нему и ранее, однако тогда сделка не состоялась.

Интересно, что в "Бешикташе" также выступает лидер сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов. Ранее сообщалось, что "Спартак" следит и за ним. 

Фернандеш провел прошлый сезон на высоком уровне, оставаясь ключевым игроком "Бешикташа". Ранее он также играл за "Галатасарай", "Тоттенхэм", "Вест Хэм" и "Бенфику".

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 30 20 7 3 59-23 67
2 Зенит 30 20 6 4 58-18 66
3 ЦСКА М 30 17 8 5 47-21 59
4 Спартак М 30 17 6 7 56-25 57
5 Динамо М 30 16 8 6 61-35 56
6 Локомотив М 30 15 8 7 51-41 53
7 Рубин 30 13 6 11 42-45 45
8 Ростов 30 10 9 11 41-43 39
9 Акрон Тл 30 10 5 15 39-55 35
10 Крылья Советов 30 8 7 15 36-51 31
11 Динамо Мх 30 6 11 13 27-35 29
12 Химки 30 6 11 13 35-56 29
13 Пари НН 30 7 6 17 27-54 27
14 Ахмат 30 4 13 13 27-48 25
15 Оренбург 30 4 7 19 28-56 19
16 Факел 30 2 12 16 14-42 18

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Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Абайская обл., Семей   •   Тур 15, мужчины
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