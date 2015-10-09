В "Арсенале" расторгли контракт с талантливым футболистом: он ушел беспатно

Правый защитник сборной Японии Такехиро Томиясу покинул лондонский "Арсенал" и стал свободным агентом, передают Vesti.kz.

Как сообщается на официальных ресурсах клуба, стороны договорились о досрочном расторжении контракта.

Таким образом, 26-летний японец, считавшийся одним из самых надежных защитников АПЛ в свой первый сезон, уходит из клуба бесплатно. Напомним, что "Арсенал" приобрел Томиясу в 2021 году у итальянской "Болоньи" за 18,6 млн евро. За "канониров" он провел 84 матча, отметившись двумя голами и шестью результативными передачами.

До переезда в Англию Томиясу также выступал за бельгийский "Сент-Труйден" и японскую "Ависпу Фукуоку". В заявлении "Арсенала" говорится, что травмы ограничили количество его появлений на поле за последние сезоны. Несмотря на высокий потенциал и яркое начало в клубе, Томиясу так и не смог закрепиться в основе из-за проблем со здоровьем.