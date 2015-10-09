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КПЛ
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Прямая трансляция матча "Кайрата" за лидерство в КПЛ-2025

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Прямая трансляция матча "Кайрата" за лидерство в КПЛ-2025 ©ФК "Кайрат"

Сегодня, 4 июля, алматинский "Кайрат" в матче 15-го тура КПЛ-2025 примет на своем поле туркестанский "Туран", сообщают Vesti.kz.

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Сегодня, 4 июля, алматинский "Кайрат" в матче 15-го тура КПЛ-2025 примет на своем поле туркестанский "Туран", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Алматы начнется в 20:00. Прямая трансляция матча состоится на YouTube-канале KFF LEAGUE.

"Кайрат" набрал 33 очка и на один балл отстает от лидирующей "Астаны". В случае победы, алматинцы гарантирую себе промежуточное лидерство в турнирной таблице.

У "Турана" 11 баллов и предпоследнее, 13-е место в таблице КПЛ-2025.

 

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 15 10 4 1 32-15 34
2 Кайрат 15 10 3 2 30-12 33
3 Актобе 15 9 2 4 24-12 29
4 Тобол 13 8 4 1 24-10 28
5 Елимай 14 7 3 4 18-12 24
6 Окжетпес 14 6 3 5 19-20 21
7 Ордабасы 13 5 4 4 14-12 19
8 Кызылжар 14 3 6 5 17-20 15
9 Женис 14 2 8 4 13-14 14
10 Жетысу 14 2 7 5 12-20 13
11 Кайсар 15 2 7 6 14-25 13
12 Улытау 14 3 3 8 9-20 12
13 Туран 14 3 2 9 12-20 11
14 Атырау 16 1 2 13 9-35 5

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Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Алматы   •   Тур 15, мужчины
Сегодня 20:00   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
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