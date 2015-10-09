Прямая трансляция матча "Кайрата" за лидерство в КПЛ-2025

Сегодня, 4 июля, алматинский "Кайрат" в матче 15-го тура КПЛ-2025 примет на своем поле туркестанский "Туран", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Алматы начнется в 20:00. Прямая трансляция матча состоится на YouTube-канале KFF LEAGUE.

"Кайрат" набрал 33 очка и на один балл отстает от лидирующей "Астаны". В случае победы, алматинцы гарантирую себе промежуточное лидерство в турнирной таблице.

У "Турана" 11 баллов и предпоследнее, 13-е место в таблице КПЛ-2025.