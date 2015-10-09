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"Кайрат" усилился футболистом за 500 миллионов перед Лигой чемпионов

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"Кайрат" усилился футболистом за 500 миллионов перед Лигой чемпионов ©ФК "Кайрат"

Алматинский "Кайрат" объявил о возвращении в состав команды полузащитника Гиоргия Зария, передают Vesti.kz.

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Алматинский "Кайрат" объявил о возвращении в состав команды полузащитника Гиоргия Зария, передают Vesti.kz.

Во время паузы в чемпионате Казахстана лидер "желто-черных" был вызван в сборную Грузии на товарищеские матчи. Команда провела две контрольные встречи: 5 июня против Фарерских островов (1:0), а 8-го числа против Кабо-Верде (1:1).

На данный момент "Кайрат" с 33 очками и занимает второе место в турнирной таблице КПЛ. 4 июля алматинцы примут туркестанский "Туран" в рамках 15-го тура.

Зария в нынешнем сезоне провел за "Кайрат" 14 матчей, забив семь голов и отдав одну результативную передачу. Его трансферная стоимость оценивается в 900 тысяч евро (550 миллионов тенге).

А уже восьмого июля "Кайрат" стартует в Лиге чемпионов - в рамках первого квалификационного раунда сыграет на выезде со словенской "Олимпией". Ответная игра пройдет 15 июля в Алматы.

Настоящая проверка, или кому из казахстанских клубов не повезло с соперником в еврокубках?

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Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 15 10 4 1 32-15 34
2 Кайрат 15 10 3 2 30-12 33
3 Актобе 15 9 2 4 24-12 29
4 Тобол 13 8 4 1 24-10 28
5 Елимай 14 7 3 4 18-12 24
6 Окжетпес 14 6 3 5 19-20 21
7 Ордабасы 13 5 4 4 14-12 19
8 Кызылжар 14 3 6 5 17-20 15
9 Женис 14 2 8 4 13-14 14
10 Жетысу 14 2 7 5 12-20 13
11 Кайсар 15 2 7 6 14-25 13
12 Улытау 14 3 3 8 9-20 12
13 Туран 14 3 2 9 12-20 11
14 Атырау 16 1 2 13 9-35 5

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Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Актюбинская обл., Актобе   •   Тур 15, мужчины
5 июля 20:00   •   не начат
Актобе
Актобе
(Актобе)
- : -
Атырау
Атырау
(Атырау)
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