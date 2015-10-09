Анчелотти назвал главную ошибку в истории "Золотого мяча"

Давиде Анчелотти, сын легендарного Карло Анчелотти и его многолетний помощник, рассказал о своем восхищении Тони Кроосом - одним из ключевых игроков эпохи "сливочных", сообщают Vesti.kz. Он выразил недоумение тем, что немец так и не удостоился "Золотого мяча".

Немецкий полузащитник завершил карьеру летом 2024 года, поставив точку после десяти блестящих лет в составе мадридского "Реала".

"Тони Кроос был уникальным, особенным игроком, никто не похож на него. Работать с ним было величайшей привилегией для меня. Может быть, однажды он станет тренером, как Хаби Алонсо и другие игроки, которые были умны и искусны на поле. Я не понимаю, как Тони мог ни разу не выиграть "Золотой мяч", – сказал в интервью Marca Давиде Анчелотти.

Сейчас Давиде продолжает карьеру в штабе сборной Бразилии, где снова ассистирует своему отцу.

Добавим, что действующим обладателем "Золотого мяча" является полузащитник сборной Испании и английского "Манчестер Сити" Родри.