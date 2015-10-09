Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 12:28
 

Анчелотти назвал главную ошибку в истории "Золотого мяча"

  Комментарии

Поделиться
Анчелотти назвал главную ошибку в истории "Золотого мяча" ©x.com/ballondor

Давиде Анчелотти, сын легендарного Карло Анчелотти и его многолетний помощник, рассказал о своем восхищении Тони Кроосом - одним из ключевых игроков эпохи "сливочных", сообщают Vesti.kz. Он выразил недоумение тем, что немец так и не удостоился "Золотого мяча".

Поделиться

Давиде Анчелотти, сын легендарного Карло Анчелотти и его многолетний помощник, рассказал о своем восхищении Тони Кроосом - одним из ключевых игроков эпохи "сливочных", сообщают Vesti.kz. Он выразил недоумение тем, что немец так и не удостоился "Золотого мяча".

Немецкий полузащитник завершил карьеру летом 2024 года, поставив точку после десяти блестящих лет в составе мадридского "Реала".

"Тони Кроос был уникальным, особенным игроком, никто не похож на него. Работать с ним было величайшей привилегией для меня.

Может быть, однажды он станет тренером, как Хаби Алонсо и другие игроки, которые были умны и искусны на поле. Я не понимаю, как Тони мог ни разу не выиграть "Золотой мяч", – сказал в интервью Marca Давиде Анчелотти.

Сейчас Давиде продолжает карьеру в штабе сборной Бразилии, где снова ассистирует своему отцу.

Добавим, что действующим обладателем "Золотого мяча" является полузащитник сборной Испании и английского "Манчестер Сити" Родри.


Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   1/4 финала, мужчины
5 июля 00:00   •   не начат
Флуминенсе
Флуминенсе
(Рио-де-Жанейро)
- : -
Аль-Хиляль
Аль-Хиляль
(Эр-Рияд)
Кто победит в основное время?
Флуминенсе
Ничья
Аль-Хиляль
Проголосовало 6 человек

Реклама

Живи спортом!