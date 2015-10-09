Клуб-сенсация КПЛ лишился главного тренера. Подробности

Главный тренер "Окжетпес" Андрей Феррапонтов покинул свой пост, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу кокштеауского клуба.
"С сожалением сообщаем, что главный тренер нашего клуба Андрей Ферапонтов по семейным обстоятельствам покидает пост главного тренера", - говорится в сообщении.
После 14 игр "Окжетпес" занимает шестое в турниной таблице казахстанской премьер-лиги, набрав 21 очко.
При этом в прошлом сезоне кокшетауский клуб играл в первой лиге.
Чемпионат Казахстана по футболу 2025 • Казахстан, Актюбинская обл., Актобе • Тур 15, мужчины
5 июля 20:00 • не начат
Кто победит в основное время?
Актобе
Ничья
Атырау
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