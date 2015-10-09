Клуб-сенсация КПЛ лишился главного тренера. Подробности

Главный тренер "Окжетпес" Андрей Феррапонтов покинул свой пост, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу кокштеауского клуба.

"С сожалением сообщаем, что главный тренер нашего клуба Андрей Ферапонтов по семейным обстоятельствам покидает пост главного тренера", - говорится в сообщении.

После 14 игр "Окжетпес" занимает шестое в турниной таблице казахстанской премьер-лиги, набрав 21 очко.

При этом в прошлом сезоне кокшетауский клуб играл в первой лиге.