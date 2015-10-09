Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 18:20
 

Клуб-сенсация КПЛ лишился главного тренера. Подробности

  Комментарии (1)

Поделиться
Клуб-сенсация КПЛ лишился главного тренера. Подробности ©ФК "Окжетпес"

Главный тренер "Окжетпес" Андрей Феррапонтов покинул свой пост, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу кокштеауского клуба.

Поделиться
1

Главный тренер "Окжетпес" Андрей Феррапонтов покинул свой пост, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу кокштеауского клуба.

"С сожалением сообщаем, что главный тренер нашего клуба Андрей Ферапонтов по семейным обстоятельствам покидает пост главного тренера", - говорится в сообщении.

После 14 игр "Окжетпес" занимает шестое в турниной таблице казахстанской премьер-лиги, набрав 21 очко.

При этом в прошлом сезоне кокшетауский клуб играл в первой лиге.


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 15 10 4 1 32-15 34
2 Кайрат 15 10 3 2 30-12 33
3 Актобе 15 9 2 4 24-12 29
4 Тобол 13 8 4 1 24-10 28
5 Елимай 14 7 3 4 18-12 24
6 Окжетпес 14 6 3 5 19-20 21
7 Ордабасы 13 5 4 4 14-12 19
8 Кызылжар 14 3 6 5 17-20 15
9 Женис 14 2 8 4 13-14 14
10 Жетысу 14 2 7 5 12-20 13
11 Кайсар 15 2 7 6 14-25 13
12 Улытау 14 3 3 8 9-20 12
13 Туран 14 3 2 9 12-20 11
14 Атырау 16 1 2 13 9-35 5

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Актюбинская обл., Актобе   •   Тур 15, мужчины
5 июля 20:00   •   не начат
Актобе
Актобе
(Актобе)
- : -
Атырау
Атырау
(Атырау)
Кто победит в основное время?
Актобе
Ничья
Атырау
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!