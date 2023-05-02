Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Комментарии

Талант из "Актобе" и открытие "Астаны". Кто из игроков рискует выпасть из сборной Казахстана

Талант из "Актобе" и открытие "Астаны". Кто из игроков рискует выпасть из сборной Казахстана
©

До следующих матчей сборной Казахстана в отборочном цикле Евро-2024 еще полтора месяца, но уже сейчас некоторым футболистам стоит предельно сконцентрироваться и набрать оптимальную форму, поскольку их позиции в команде Магомеда Адиева нельзя назвать фундаментальными. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о тех игроках, которые в зоне риска, и называет их потенциальных конкурентов за место в списке. 

Сразу отметим, что мы исходили из состава, который вызывался на мартовские матчи сборной Казахстана против Словении и Дании.

Начнем с обороны. Во вратарской бригаде пока очень неустойчивый статус у Бекхана Шайзады. В "Ордабасы" по-прежнему не определились с первым номером, поэтому местный воспитанник Шайзада теперь играет попеременно с пришедшим из "Тараза" Мухаммеджаном Сейсеном. Стоит сказать, что и Сейсен, будучи кандидатом в сборную, не выглядит на сто процентов убедительно. С одной стороны, как Шайзада, так и Сейсен, в сборной скорее рассматриваются в качестве третьего выбора после Игоря Шацкого и Стаса Покатилова, поэтому кого-то из них так или иначе могут вызвать. Однако есть и другой вариант - вытеснить того же Шайзаду из сборной способен вратарь "Кайрата" Данил Устименко. Да, нельзя сказать, что "кайратовец" заметно превосходит кого-либо из шымкентских коллег, но он все-таки первый номер в алматинском клубе, то есть играет постоянно и в целом на роль третьего вратаря в сборной должен как минимум рассматриваться.  

Среди защитников нет явного аутсайдера, но могут ротировать тех, кто в обойме. В частности, среди них Талгат Кусяпов. Пока "Каспий" окончательно не наладил игру и результаты, это не идет на пользу в том числе Кусяпову. Логично, если заменой представителю команды-аутсайдера станет игрок из клуба - лидера сезона. Таковым является центрбек "Кызыл-Жара" Бекзат Шадманов. Он удачно вписался в концепцию игры Али Алиева и держит соответствующий уровень. Если Шадманов продолжит в том же духе, то как минимум на него должны обратить внимание в тренерском штабе сборной. 

После яркого старта сезона и вдохновенных игр в марте тяжелые будни настали для атакующего полузащитника "Астаны" Владислава Прокопенко. В апреле из четырех матчей КПЛ он вышел всего в двух, да и то лишь на замену, суммарно проведя на поле 30 минут. Одной из причин сократившегося игрового времени Прокопенко является приход новичков, и в частности Эльхана Астанова. Экс-лидер "Ордабасы" постепенно набирает обороты в столице, и выходит так, что Астанов может вытеснить Прокопенко не только из состава "Астаны", но и в том числе из сборной. При этом в проекции сборной альтернатива Прокопенко есть и в другом клубе - "Кайрате". Там расцвел 23-летний Андрей Ульшин, в апреле очередной воспитанник алматинского клуба выдал несколько ярких перфомансов, включая очень качественный матч против "Астаны". 

Наконец, в атаке есть сложности почти у всех, но наиболее уязвимыми выглядят два кандидата. Абылайхан Жумабек на стадии адаптации в "Актобе", там он пока лишь игрок ротации, поэтому апрель получился для него крайне скудным на голевые действия - в шести матчах Кубка и чемпионата у форварда лишь один ассист. Заменить его может столь же молодой форвард "Аксу" Мирас Турлыбек. Даже будучи в скрипящем механизме Руслана Костышина, 21-летний Турлыбек выжал три гола в семи матчах КПЛ и на днях оформил дубль в кубковом матче с "Тоболом". 

Еще один форвард у которого пока не ладится сезон, - Айбар Жаксылыков. Нападающий получает минимальное время в "Ордабасы" и не справляется с конкуренцией. В шести матчах Кубка и КПЛ у него ни одного гола. Учитывая, что роль Жаксылыкова в сборной эпизодическая, попробовать вызвать другого игрока вполне могут. Кандидатов немного, но есть, например, Вячеслав Швырев. Да, результативность игрока "Кайрата", опять же, не сильно выше, но все же у него гол и три ассиста, плюс он воплощение прессинга алматинского клуба. Это достаточно полезное качество, коим обладают далеко не все казахстанские нападающие. 

Фото: ФК "Астана"©, КФФ©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Кызылжар 7 6 1 0 10-2 19
2 Астана 7 5 0 2 10-9 15
3 Актобе 7 4 2 1 18-8 14
4 Ордабасы 7 4 2 1 16-8 14
5 Кайрат 7 3 3 1 16-10 12
6 Тобол 7 3 2 2 10-10 11
7 Кайсар 7 3 1 3 11-9 10
8 Окжетпес 7 3 1 3 11-9 10
9 Атырау 7 3 1 3 7-13 10
10 Жетысу 7 2 1 4 6-11 7
11 Шахтер 7 1 2 4 9-12 5
12 Каспий 7 1 1 5 7-15 4
13 Аксу Пв 7 1 1 5 7-16 4
14 Мактаарал 7 1 0 6 5-11 3

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Кайрат ФК Астана ФК Сборная РК по футболу Ордабасы ФК КПЛ Кызыл-Жар СК Актобе ФК Каспий Аксу ФК

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 21:37
КПЛ
© Талант из "Актобе" и открытие "Астаны". Кто из игроков рискует выпасть из сборной Казахстана
Сегодня , 18:53
КПЛ
©ФК "Аксу" Казахстанский футбольный клуб представил нового главного тренера
Сегодня , 12:31
КПЛ
©ПФЛК Избран новый президент ПФЛК
Вчера , 19:37
КПЛ
©instagram.com/koronakielce/ Бывший футболист казахстанского клуба отметился невероятным голом в европейском чемпионате
30 апреля, 19:08
КПЛ
©KIFS Легенду "Кайрата" убрали из штаба клуба КПЛ и отправили во вторую команду
29 апреля, 11:02
КПЛ
©КФФ Стал известен фаворит на пост главного тренера "Аксу"
29 апреля, 10:31
КПЛ
©ФК "Левски" "Выход Казахстана на Евро будет случайностью". Стойлов - об "Астане" в ЛЧ, сборной и уровне КПЛ
28 апреля, 21:01
КПЛ
©instagram.com/fcaqsu Казахстанский клуб официально решил судьбу главного тренера
28 апреля, 18:46
КПЛ
©пресс-служба РФС Тренеру сборной России привели в пример "Астану" после критики
28 апреля, 16:31
КПЛ
©instagram.com/aladalahclub Экс-лидер "Астаны" выступает в одном чемпионате с Роналду и забил гол на 21-й секунде матча
27 апреля, 16:28
КПЛ
©ФК "Шпорт" Лидер КПЛ объявил о трансфере аргентинца с опытом игры в Лиге Европы
27 апреля, 09:03
КПЛ
©ФК "Актобе" Сравнивали с игроком "Челси" и предлагали 300 тысяч. Куда стоит уезжать таланту казахстанского футбола?
26 апреля, 20:46
КПЛ
©КФФ Меркель в "Астане, а Валиуллин в "Тоболе"? Куда летом перейдут игроки сборной Казахстана
25 апреля, 21:06
КПЛ
©instagram.com/fcmaqtaaral/ Известный казахстанский тренер отказался возглавить "Аксу" после ухода украинца Костышина
25 апреля, 14:20
КПЛ
©ФК "Кызыл-Жар" Голы, зарплата и характер. Почему в КПЛ востребованы грузинские легионеры
24 апреля, 21:26
КПЛ
©ФК "Кайрат" Впечатлял Стойлова и подражал Аршавину. Как молодой казахстанец перезапускает карьеру в "Кайрате"
24 апреля, 17:58
КПЛ
©ФК "Ордабасы" Был ли пенальти в концовке матча "Кайрат" - "Ордабасы" и почему судья не смотрел VAR?
24 апреля, 15:45
КПЛ
©ФК "Каспий" "Если нет результатов, тренер должен это принять". Директор "Каспия" - об уходе Цхададзе, молодежи и трансферах
24 апреля, 15:18
КПЛ
©ФК "Шахтер" Автор единственного гола на ЧМ в составе сборной Казахстана близок к уходу из "Шахтера"
24 апреля, 13:38
КПЛ
©ФК "Кайрат" Бразилец рвется в сборную Казахстана. Жоао Пауло разрывает КПЛ, заговорил по-казахски и стал сенсеем в "Кайрате"
24 апреля, 10:36
КПЛ
©ФК "Кызыл-Жар" Лидер КПЛ внес изменения в состав после первой потери очков
23 апреля, 23:30
КПЛ
©ФК "Астана" Видеообзор победного матча, или как "Астана" вышла на второе место КПЛ
23 апреля, 22:44
КПЛ
©кадр из видео Наставник сенсационного лидера КПЛ раскритиковал судейство после прерванной победной серии
23 апреля, 21:53
КПЛ
©ФК "Астана" "Астана" обыграла "Кайсар" и приблизилась к сенсационному лидеру КПЛ
23 апреля, 21:30
КПЛ
©ФК "Ордабасы" "Травма Исламхана вызвала шок". Тренер "Ордабасы" - о матче с "Кайратом" и основном вратаре
23 апреля, 21:08
КПЛ
©ФК "Кайрат" "Счет нас не устроил". Кекер - о матче "Кайрат" - "Ордабасы" и состоянии Устименко
23 апреля, 20:49
КПЛ
©ФК "Актобе" Карпович назвал причины упущенной победы "Актобе" над "Тоболом"
23 апреля, 19:57
КПЛ
©ФК "Кайрат" "Кайрат" и "Ордабасы" устроили голевую перестрелку в матче КПЛ
23 апреля, 19:36
КПЛ
©ФК "Тобол" Видеообзор матча, или как "Тобол" вырвал ничью у "Актобе"
23 апреля, 18:00
КПЛ
©ФК "Атырау" "Аксу" на последних минутах упустил победу над "Атырау" и остался на дне КПЛ

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus