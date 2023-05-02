© Талант из "Актобе" и открытие "Астаны". Кто из игроков рискует выпасть из сборной Казахстана

До следующих матчей сборной Казахстана в отборочном цикле Евро-2024 еще полтора месяца, но уже сейчас некоторым футболистам стоит предельно сконцентрироваться и набрать оптимальную форму, поскольку их позиции в команде Магомеда Адиева нельзя назвать фундаментальными. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о тех игроках, которые в зоне риска, и называет их потенциальных конкурентов за место в списке.

Сразу отметим, что мы исходили из состава, который вызывался на мартовские матчи сборной Казахстана против Словении и Дании.

Начнем с обороны. Во вратарской бригаде пока очень неустойчивый статус у Бекхана Шайзады. В "Ордабасы" по-прежнему не определились с первым номером, поэтому местный воспитанник Шайзада теперь играет попеременно с пришедшим из "Тараза" Мухаммеджаном Сейсеном. Стоит сказать, что и Сейсен, будучи кандидатом в сборную, не выглядит на сто процентов убедительно. С одной стороны, как Шайзада, так и Сейсен, в сборной скорее рассматриваются в качестве третьего выбора после Игоря Шацкого и Стаса Покатилова, поэтому кого-то из них так или иначе могут вызвать. Однако есть и другой вариант - вытеснить того же Шайзаду из сборной способен вратарь "Кайрата" Данил Устименко. Да, нельзя сказать, что "кайратовец" заметно превосходит кого-либо из шымкентских коллег, но он все-таки первый номер в алматинском клубе, то есть играет постоянно и в целом на роль третьего вратаря в сборной должен как минимум рассматриваться.

Среди защитников нет явного аутсайдера, но могут ротировать тех, кто в обойме. В частности, среди них Талгат Кусяпов. Пока "Каспий" окончательно не наладил игру и результаты, это не идет на пользу в том числе Кусяпову. Логично, если заменой представителю команды-аутсайдера станет игрок из клуба - лидера сезона. Таковым является центрбек "Кызыл-Жара" Бекзат Шадманов. Он удачно вписался в концепцию игры Али Алиева и держит соответствующий уровень. Если Шадманов продолжит в том же духе, то как минимум на него должны обратить внимание в тренерском штабе сборной.

После яркого старта сезона и вдохновенных игр в марте тяжелые будни настали для атакующего полузащитника "Астаны" Владислава Прокопенко. В апреле из четырех матчей КПЛ он вышел всего в двух, да и то лишь на замену, суммарно проведя на поле 30 минут. Одной из причин сократившегося игрового времени Прокопенко является приход новичков, и в частности Эльхана Астанова. Экс-лидер "Ордабасы" постепенно набирает обороты в столице, и выходит так, что Астанов может вытеснить Прокопенко не только из состава "Астаны", но и в том числе из сборной. При этом в проекции сборной альтернатива Прокопенко есть и в другом клубе - "Кайрате". Там расцвел 23-летний Андрей Ульшин, в апреле очередной воспитанник алматинского клуба выдал несколько ярких перфомансов, включая очень качественный матч против "Астаны".

Наконец, в атаке есть сложности почти у всех, но наиболее уязвимыми выглядят два кандидата. Абылайхан Жумабек на стадии адаптации в "Актобе", там он пока лишь игрок ротации, поэтому апрель получился для него крайне скудным на голевые действия - в шести матчах Кубка и чемпионата у форварда лишь один ассист. Заменить его может столь же молодой форвард "Аксу" Мирас Турлыбек. Даже будучи в скрипящем механизме Руслана Костышина, 21-летний Турлыбек выжал три гола в семи матчах КПЛ и на днях оформил дубль в кубковом матче с "Тоболом".

Еще один форвард у которого пока не ладится сезон, - Айбар Жаксылыков. Нападающий получает минимальное время в "Ордабасы" и не справляется с конкуренцией. В шести матчах Кубка и КПЛ у него ни одного гола. Учитывая, что роль Жаксылыкова в сборной эпизодическая, попробовать вызвать другого игрока вполне могут. Кандидатов немного, но есть, например, Вячеслав Швырев. Да, результативность игрока "Кайрата", опять же, не сильно выше, но все же у него гол и три ассиста, плюс он воплощение прессинга алматинского клуба. Это достаточно полезное качество, коим обладают далеко не все казахстанские нападающие.

Фото: ФК "Астана"©, КФФ©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 7 6 1 0 10-2 19 2 Астана 7 5 0 2 10-9 15 3 Актобе 7 4 2 1 18-8 14 4 Ордабасы 7 4 2 1 16-8 14 5 Кайрат 7 3 3 1 16-10 12 6 Тобол 7 3 2 2 10-10 11 7 Кайсар 7 3 1 3 11-9 10 8 Окжетпес 7 3 1 3 11-9 10 9 Атырау 7 3 1 3 7-13 10 10 Жетысу 7 2 1 4 6-11 7 11 Шахтер 7 1 2 4 9-12 5 12 Каспий 7 1 1 5 7-15 4 13 Аксу Пв 7 1 1 5 7-16 4 14 Мактаарал 7 1 0 6 5-11 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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