Капитан "Тобола" Асхат Тагыберген объяснил свою красную карточку в перенесённом матче 20-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) с "Астаной" (2:3). Футболист был удалён на 37-й минуте при счёте 2:1 в пользу костанайцев. В итоге удаление повлияло на ход встречи, сообщают Vesti.kz.

"В моих действиях не было агрессии, скорее спортивная злость. Всё-таки это был один из чемпионских матчей. Но у меня не было намерений нанести травму сопернику. При этом понимаю, что подвёл свою команду. Я уже попросил у партнёров извинения, и они меня поддержали. Впереди важные матчи, мы будем биться до конца!", - цитирует Тагыбергена "Серый CARDINAL".

Отметим, что из-за удаления 35-летний полузащитник не сыграет в перенесённом матче девятого тура КПЛ с, против своей бывшей команды. Встреча состоится в среду, 24 сентября.

В текущем сезоне Тагыберген провёл 23 матча за "Тобол" во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал три ассиста. Также на счету игрока три предупреждения и одно удаление.

Добавим, что вчера Тагыберген провёл свой сотый матч в футболке клуба из Костаная.