Столичный клуб КПЛ усилится форвардом за 268 миллионов

Столичный футбольный клуб "Женис" достиг договорённости с нигерийским форвардом Самсоном Иеде, передают Vesti.kz со ссылкой на AmanVIBE.

Как сообщает источник, в ближайшее время 27-летний нападающий официально станет игроком команды из Астаны и пополнит состав перед новым сезоном.

Европейский опыт и результативность

Иеде начинал профессиональную карьеру на родине в Нигерии, после чего перебрался в Европу. За время выступлений он успел поиграть в чемпионатах Бельгии, Украины и Дании, а на данный момент защищает цвета сербского клуба "Нови Пазар". В текущем сезоне форвард провёл шесть матчей, отметившись двумя забитыми мячами.

Стоимость легионера и результаты "Жениса"

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Иеде составляет 450 тысяч евро, что эквивалентно более чем 268 миллионам тенге.

Напомним, по итогам прошлого сезона казахстанской премьер-лиги "Женис" набрал 36 очков и занял шестое место в турнирной таблице.

