КПЛ
Сегодня 16:35

Стало известно о переходе игрока "Кайрата" в другой клуб

©ФК "Кайрат"

Защитник молодежной сборной Казахстана и алматинского "Кайрата" Егор Ткаченко перейдет в "Елимай", передают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Отмечается, что клуб из Семея арендует 21-летнего футболиста на сезон 2025 года. В переходе игрока был лично заинтересован наставник "Елимая" Андрей Карпович.

Прошлый сезон Ткаченко начал в составе алматинцев, а в середине отправился в аренду в талдыкорганский "Жетысу", где принял участие в восьми матчах чемпионата.

Ранее "Кайрат" объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Израиля Даном Глейзером.

При этом талант алматинского клуба Дастан Сатпаев готовится к переходу в "Челси".

Между тем вратарь кайратовцев Вадим Ульянов продолжит карьеру в "Ахмате".

Трансферные новости в КПЛ можно отслеживать по этой ссылке.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →