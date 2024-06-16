Стало известно об интересе "Астаны" к игроку европейской сборной

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 14:16
©ФК "Балкани"

Атакующий полузащитник косовского клуба "Балкани" Назми Грипши может перейти в "Астану", передают Vesti.kz со ссылкой на skazki.dugali4a.

Отмечается, что в этом сезоне игрок сборной Косово провел 50 матчей и забил 20 голов.

По данным Transfermarkt, 30 июня у него истекает контракт с "Балкани" и он станет свободным агентом. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 500 тысяч евро.

В его карьере также были албанские "Скендербеу" и "Теута".

Ранее "Астану" покинули испанский нападающий Карлитос, уже нашедший себе новый клуб, и греческий защитник Яннис Масурас.

Побег легионеров и минимальный КПД. Трансферы "Астаны" - это провал?

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 9 5 3 1 15-6 18
2 Кайрат 11 5 3 3 13-10 18
3 Ордабасы 9 4 4 1 14-6 16
4 Атырау 10 4 4 2 10-5 16
5 Елимай 9 4 4 1 11-9 16
6 Тобол 10 4 3 3 12-9 15
7 Жетысу 9 4 2 3 8-9 14
8 Кайсар 10 3 4 3 8-11 13
9 Астана 9 3 3 3 10-7 12
10 Кызылжар 10 2 4 4 10-9 10
11 Туран 10 2 2 6 6-11 8
12 Женис 10 2 1 7 4-16 7
13 Шахтер 10 2 1 7 5-18 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Метки:
Косово Астана ФК КПЛ Футбол

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 14:16
КПЛ
Стало известно об интересе "Астаны" к игроку европейской сборной
Сегодня , 12:53
КПЛ
Кержаков отреагировал на первое поражение в "Кайрате"
Сегодня , 10:12
КПЛ
Прямая трансляция матчей "Астана" - "Ордабасы", "Елимай" - "Актобе" и еще одной игры в КПЛ
Вчера , 23:40
КПЛ
Видеообзор поражения "Кайрата" в КПЛ
Вчера , 22:32
КПЛ
"Кайсар" обошел "Астану" в КПЛ
Вчера , 22:00
КПЛ
Первым поражением Кержакова обернулся матч "Кайрата" в КПЛ
Вчера , 20:00
КПЛ
Разгромом завершился матч "Шахтер" - "Атырау" в КПЛ
Вчера , 12:50
КПЛ
"Почему я должен переделывать чью-то работу?". Алиев рассказал о переговорах с "Кайратом"
Вчера , 07:07
КПЛ
Прямая трансляция битвы "Тобола" с "Кайратом" и еще двух матчей КПЛ
14 июня, 23:30
КПЛ
Новый тренер "Тобола" рассказал о вызовах сезона и усилении состава
© 2008 - 2024 ТОО «EML»